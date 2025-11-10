نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم، عن فرص تأهل منتخب مصر لكرة القدم، إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم للناشئين، قبل مباراة اليوم الإثنين أمام المنتخب الإنجليزي.

موعد مباراة منتخب مصر ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مصر ضد إنجلترا، مساء اليوم الإثنين على ملعب «رقم 7»، في منطقة أسباير بدولة قطر، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي والدوحة.

فرص تأهل مصر إلى الدور القادم في كأس العالم للناشئين

1- يتعين على منتخب مصر تحقيق الفوز على إنجلترا، ولكن مع شرط عدم فوز فنزويلا أمام هايتي، وفي هذه الحالة يتصدر الفراعنة المجموعة ويتأهل مباشرة إلى الدور المقبل.

2- يحتاج الفراعنة تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة على منتخب إنجلترا؛ ومع فوز فنزويلا أمام هايتي، وسيتأهل حينها المنتخب الوطني كثاني المجموعة.

3- أما في حالة تلقى المنتخب الوطني الهزيمة أمام إنجلترا وفاز منتخب فنزويلا على هايتي، من المقرر أن ينتظر منتخب مصر، لتحديد موقفه من إمكانية التأهل كأفضل ثالث، من ضمن 8 منتخبات في المركز الثالث.

