يلا كوورة.. مصر تواجه إنجلترا الليلة في معركة التأهل بمونديال الناشئين 2025

يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 نظيره الإنجليزي مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 17 عامًا، المقامة في قطر. وتنطلق المباراة في السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أكاديمية أسباير في الدوحة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، متفوقًا على منتخب فنزويلا صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث بـ3 نقاط، وتأتي هايتي في المركز الأخير دون رصيد.

طاقم تحكيم مباراة مصر وإنجلترا في مونديال الناشئين



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم اللقاء، حيث يقود المباراة الحكم البرازيلي زانوفيلي باولو، ويعاونه أوليفيرا نايلون كمساعد أول، وليما لواندرسون كمساعد ثانٍ، بينما يتولى فيجار فرناندو مهام الحكم الرابع، وباوليت كارلوس كحكم احتياطي.

ترقب كبير لمواجهة الحسم



ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة اليوم بفارغ الصبر، إذ تعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني نحو دور الـ32، حيث تتحدد فرص التأهل وفقًا لثلاثة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول – الصدارة



يتحقق بفوز مصر على إنجلترا، ما يرفع رصيد الفراعنة إلى 7 نقاط ويضعهم في صدارة المجموعة، بشرط ألا تفوز فنزويلا على هايتي. وفي حال فوز فنزويلا، يعتمد التأهل على فارق الأهداف بين المنتخبين.

السيناريو الثاني – الوصافة



يضمن الفوز أو التعادل تأهل مصر مباشرة إلى الدور التالي كوصيف للمجموعة، حيث يصل رصيد المنتخب إلى 5 أو 7 نقاط، خلف فنزويلا المتوقعة في الصدارة.

السيناريو الثالث – أفضل ثوالث



في حال خسارة المنتخب أمام إنجلترا، سيحتل المركز الثالث بـ4 نقاط، وينتظر نتائج باقي المجموعات لتحديد إمكانية التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات ثالثة. ورغم صعوبة هذا السيناريو، فإن حظوظ مصر تبقى مرتفعة نظرًا لتجارب سابقة تأهلت فيها منتخبات بـ3 نقاط فقط.

يبحث منتخب مصر بشدة عن خطوة تحقيق الفوز اليوم، ضد منتخب إنجلترا وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إنجلترا:

في حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

في خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي.

في وسط الملعب: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد.

في خط الهجوم: بلال عطية، عبد العزيز الزغبي، حمزة عبد الكريم.

وفاز منتخب مصر على هايتي في الجولة الأولى، في حين تعادل في الجولة الثانية أمام منتخب فنزويلا.

ويحتاج الفراعنة إلى نتيجة التعادل اليوم لضمان التواجد في الدور المقبل بشكل رسمي أو الفوز لضمان الصدارة بنسبة كبيرة.

وتقام مباراة منتخب مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين اليوم الإثنين في الجولة الثالثة في تمام السادسة إلا ربع مساء.

ويستضيف ملعب منصور مفتاح بأكاديمية أسباير مباراة اليوم بين منتخب مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين.

وتبث مباراة منتخب مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين اليوم الإثنين في الجولة الثالثة عبر بي إن سبورتس إتش دي.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب إنجلترا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتضم قائمة منتخب مصر في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق، وفي خط الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، خط الوسط عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، خط الهجوم حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.