نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع الصخرة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن المدافع الإنجليزي مارك غيهي سيكون أحد أبرز الأسماء المتداولة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن أصبح هدفًا لعدد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد، بايرن ميونيخ، وليفربول.

وبحسب ما كشفه موقعTBR Football، فإن ليفربول كان قريبًا جدًا من التعاقد مع قائد كريستال بالاس خلال الصيف الماضي، لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة بسبب اعتراض المدرب النمساوي أوليفر غلاسـنر، الذي تمسّك ببقاء اللاعب.

عقد غيهي مع كريستال بالاس ينتهي في صيف العام المقبل 2026، وهو ما يمنح الأندية خارج إنجلترا أفضلية قانونية في التفاوض معه اعتبارًا من يناير المقبل من خلال اتفاق مبدئي دون العودة إلى ناديه.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن ممثلي اللاعب بدأوا بالفعل دراسة الخيارات المتاحة له مع اقتراب العام الجديد، في حين دخل كل من ريال مدريد وبايرن ميونيخ في اتصالات مباشرة مع وكيله لمعرفة موقفه وإمكانية ضمه.

وفي إنجلترا، يواصل كل من تشيلسي، مانشستر سيتي، وتوتنهام متابعة تطور اللاعب عن قرب، لكن المفاجأة جاءت بإعلان مانشستر يونايتد رسميًا دخوله سباق التعاقد معه، ليضيف عنصر منافسة جديدًا على صفقة النجم الإنجليزي.

إدارة مانشستر يونايتد ترى أن مشروع المدرب روبين أموريم قادر على إقناع اللاعبين الكبار، رغم غياب الفريق عن المنافسات الأوروبية هذا الموسم، وتثق بقدرتها المالية على منافسة الأندية الأخرى.

اللاعب نفسه لا يبدو في عجلة من أمره لاتخاذ قرار نهائي، إذ تؤكد مصادر مقربة منه أنه سعيد في كريستال بالاس ويركز حاليًا على الحفاظ على مستواه مع الفريق استعدادًا للمشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026.

