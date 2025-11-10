نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجمي ليفربول واليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن مانشستر سيتي يستعد لفتح مفاوضات مفاجئة من أجل التعاقد مع نجمي ليفربول ومانشستر يونايتد، دومينيك سوبوسلاي وكوبي ماينو، في إطار سعيه لتعزيز خط الوسط خلال الفترة المقبلة، حسب ما كشفت تقارير صحفية إنجليزية وأوروبية.

ووفقًا لما ذكره موقع Hir TV المجري، فإن مانشستر سيتي وريال مدريد يتابعان عن قرب مفاوضات ليفربول بشأن تجديد عقد نجمه المجري دومينيك سوبوسلاي، وقد يتحرك أحد الناديين لضمه في حال فشل "الريدز" في تلبية مطالبه المالية.

التقارير تشير إلى وجود حالة من "القلق" داخل ليفربول بعد علم الإدارة باهتمام أندية كبرى بالنجم البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يتقاضى حاليًا راتبًا أسبوعيًا يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يحصل على زيادة كبيرة ليصل راتبه إلى ما بين 180 و200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مكافأة على مستواه المميز هذا الموسم.

في المقابل، يواصل مانشستر سيتي مراقبة لاعب آخر من غريمه مانشستر يونايتد، هو كوبي ماينو، حسب ما أفاد به موقع CaughtOffside، الذي أكد أن النادي السماوي ضمن قائمة تضم عشرة أندية كبرى تسعى للتعاقد مع اللاعب الشاب.

ويشارك في سباق التعاقد مع ماينو كل من نابولي، تشيلسي، توتنهام، نيوكاسل، ليدز يونايتد، إيفرتون، برشلونة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. وتشير التقارير إلى أن نابولي يتصدر السباق حاليًا، في حين يسعى مانشستر سيتي لإغرائه بالبقاء في الدوري الإنجليزي عبر انتقال مثير للجدل.

يُذكر أن ماينو، البالغ من العمر 19 عامًا والمُقدَّر سعره بنحو 45 مليون جنيه إسترليني، يرغب في الخروج على سبيل الإعارة بحثًا عن دقائق لعب منتظمة، رغم رغبة مانشستر يونايتد في الاحتفاظ به.

أما بالنسبة لسوبوسلاي، فقد ذكرت تقارير أن قيمته السوقية بلغت 100 مليون يورو (نحو 88 مليون جنيه إسترليني) بفضل مستواه المذهل مع ليفربول، في حين أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن مفاوضات تجديد عقده مع النادي "تسير بشكل متقدم".

وفي سياق متصل، يواصل مانشستر سيتي بحثه عن لاعب وسط دفاعي جديد يمكنه تعويض الإسباني رودري في حال تراجع مستواه، حيث يبرز اسم مورتن هيلماند، قائد سبورتينغ لشبونة، كخيار رئيسي محتمل. اللاعب الدنماركي يملك شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، لكن سبورتينغ يسعى لرفع قيمته قبل الصيف المقبل.

