نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مجاني لمباراة مصر وإنجلترا اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مجاني لمباراة مصر وإنجلترا اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

كشفت القنوات المجانية عن توفير بث مباشر لمباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ضد منتخب إنجلترا، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر. وتُعد هذه الفرصة متاحة للمشجعين في مصر لمتابعة اللقاء مجانًا عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رقم 7 في منطقة أسباير بالدوحة، حيث يتطلع منتخب مصر لتعزيز صدارته للمجموعة الخامسة بعد جمع 4 نقاط من جولتين. ويأتي فنزويلا بنفس الرصيد متفوقًا على مصر بفارق الأهداف، فيما يحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هايتي المجموعة دون نقاط.

ويمكن لمشاهدي المباراة ضبط أجهزة الاستقبال عبر تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات 2025 كالتالي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تتيح هذه القناة للجماهير متابعة المباراة مجانًا، لتكون تجربة متابعة حماسية للمشجعين المصريين ومساندة "الفراعنة الصغار" في مشوارهم نحو التأهل من دور المجموعات إلى الدور الثاني.

بث مباشر مجاني لمباراة مصر وإنجلترا اليوم في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة إنجلترا

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بعد فوزه على هايتي 4-1 وتعادله مع فنزويلا 1-1.

بينما يأتي منتخب فنزويلا في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب هايتي في المركز الرابع بلا نقاط؛ وتعتبر مباراة الغد حاسمة للفراعنة لضمان التأهل المباشر إلى الدور المقبل.

استعدادات المنتخب المصري للقاء إنجلترا

يقود أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب المصري تحضيرات الفريق لمواجهة إنجلترا بكل جدية، مع الاعتماد على نجم الأهلي حمزة عبدالكريم الذي يتصدر هجوم الفراعنة.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم للناشئين، خصوصًا بعد الأداء المتوازن في الجولتين الماضيتين، وهو ما يزيد من طموحات اللاعبين والجهاز الفني والجماهير على حد سواء.

تشكيلة المنتخب الإنجليزي وأبرز أرقامه

يأتي منتخب إنجلترا لهذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على هايتي 8-0 في الجولة الثانية، رغم خسارته المفاجئة أمام فنزويلا 3-0 في الجولة الأولى.

ويعد الفريق الإنجليزي من أقوى الفرق في البطولة، ويملك لاعبين مميزين قادرين على قلب الموازين، ما يجعل مباراة الغد مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.