البث المباشر لمباراة مصر وإنجلترا Egypt vs England اليوم في كأس العالم للناشئين 2025.. قناة مجانية تنقل المواجهة الحاسمة.. تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية مساء اليوم مواجهة قوية تجمع بين منتخب Egypt للناشئين ونظيره England، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، المقامة حاليًا في قطر.

البث المباشر لمباراة مصر وإنجلترا Egypt vs England اليوم في كأس العالم للناشئين 2025.. قناة مجانية تنقل المواجهة الحاسمة

ويبحث منتخب مصر عن فوز جديد يعزز تصدره للمجموعة ويؤكد أحقيته بالتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.



القنوات الناقلة وموعد البث المباشر لمباراة Egypt vs England

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر ضد إنجلترا اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب رقم 7 في منطقة أسباير القطرية.

وستُبث المباراة بشكل مجاني ومباشر عبر شاشة قناة beIN Sports المفتوحة، التي أعلنت نقلها لعدد من مباريات البطولة لإتاحة المشاهدة أمام الجماهير العربية دون اشتراك.

يمكن استقبال قناة beIN Sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3



كما يمكن مشاهدة المباراة عبر البث المباشر من خلال المنصات الرقمية الرسمية لشبكة بي إن سبورتس، التي توفر خدمة المشاهدة المجانية بجودة عالية خلال البطولة.

موقف المنتخبين في جدول المجموعة

يدخل منتخب مصر تحت 17 عامًا اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد فوز وتعادل في أول جولتين، بينما يحتل منتخب إنجلترا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل خطف بطاقة التأهل. أما منتخب فنزويلا فيأتي في المركز الثاني بنفس رصيد مصر (4 نقاط)، فيما يتذيل منتخب هايتي الترتيب دون نقاط.

ويمثل اللقاء اختبارًا حقيقيًا لقدرات لاعبي Egypt U17، الذين قدموا أداءً مميزًا حتى الآن، خاصة في الجوانب الدفاعية والتنظيم الهجومي، بينما يأمل منتخب England U17 في العودة للمنافسة بقوة واستغلال سرعته الهجومية أمام الدفاع المصري الصلب.

ومع أهمية اللقاء واهتمام الجماهير المصرية، يُتوقع أن يحظى البث المباشر لمباراة Egypt vs England اليوم بمتابعة جماهيرية ضخمة داخل مصر والوطن العربي، في أمسية كروية حاسمة قد تحدد ملامح المتأهلين للدور المقبل من البطولة العالمية.