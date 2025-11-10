نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغزاوي: الأهلي يمتلك الاسكود الأفضل في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد.

محمد الغزاوي: الأهلي يمتلك الاسكود الأفضل في إفريقيا

وقال الغزاوي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: قدر فريق الاهلي هو التتويج بكل البطولات.. ونعرف جيدا ان الجمهور لن يقبل إلا بالمكسب، الأهلي يمتلك أكبر اسكواد في إفريقيا.

وأضاف: توروب يسير بشكل جيد وأداءه الأهلي تحت قيادته بشكل مختلف، ومميز للغاية ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي النادي الاهلي ولم يكن عندنا اي شك في العودة بالسوبر المصري

وتابع: كان عندنا ثقة كبيرة في اللاعيبه وتحملهم بالمسؤولية، وكنت واثق بأننا سنعود للقاهرة متوجون ببطولة السوبر

وواصل: قدر الاهلي ان دائما عنده اسكواد قوي ونجوم كبيرة والاهلي لديه نظام مختلف ولوائح تحكمه ومبادئه عمرنا مكان عندنا ازمة في اوضه اللبس لان الاهلي يسير علي قيم ومبادئ راسخه

