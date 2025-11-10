نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية شركة Skydive Pharaohs.. البطل الأولمبي أحمد الجندي ينفذ قفزة في سماء من ارتفاع 13 ألف قدم بالعاصمة الادارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ البطل الأولمبي في الخماسي الحديث أحمد الجندي قفزة من ارتفاع 13 ألف قدم مع بطل القفز الحر أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة Skydive Pharaohs، في سماء العاصمة الإدارية الجديدة.

وتؤدي سكاي دايف Skydive Pharaohs دورًا محوريًا في مشهد الرياضات الجوية، فضلًا عن تحقيق الأرقام القياسية. كما تؤكد التزامها الراسخ بالسلامة والتميز، وتواصل الارتقاء بهذه الرياضة لتقدم مصدر إلهام للباحثين عن التشويق وعشاق المغامرة في جميع أنحاء العالم. وتوفر سكاي دايف تجارب لا مثيل لها في القفز بالمظلات تناسب مختلف المستويات، بدءًا من المبتدئين ووصولًا إلى المحترفين.

وتقدم شركة سكاي دايف التابعة لشركة استادات للاستثمار الرياضي خدمات رياضية تشمل القفز بالمظلات، وقد تميزت بأنها رائدة في مصر في هذا المجال ولديها اعتمادات وشهادات دولية.

وتتيح الشركة لعملائها تجربة القفز بالمظلات من خلال شركاتها التابعة، وتقدم أيضًا خدمات استثمار رياضي متنوعة في مصر والدول العربية والأفريقية.