"ملهاش لازمة".. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن مصطفى شلبي لاعب الزمالك السابق افضل من شيكوبانزا

وقال عبد اللطيف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مصطفى شلبي افضل من شيكو بانزا بكتير جدا وشيكوبانزا عير مقنع وغير مفيد للفريق

واضاف: لقطة عدم مصافحة زيزو لهشام نصر عقب المباراة ليست جيدة وما الأزمة ان يصافح زيزو هشام نصر بشكل طبيعي

وتابع: كنت اتمنى أعلن اسماء قائمة المنتخب بعد المباراة التي تجمع بين الاهلي والزمالك لكن الاختيارات متاثرش على مستوى اللاعبين

واختتم عبد اللطيف تصريحاته قائلا: كنت اتمنى ناصر ماهر وعمر جابر يكونوا متواجدين مع منتخب مصر ولكن وجهة نظر محترم

