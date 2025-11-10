نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء إبراهيم: ناصر ماهر أتظلم بعدم الانضمام لمنتخب مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أن ناصر ماهر لاعب الزمالك تعرض للظلم لعدم تواجده مع منتخب مصر.
وقال علاء إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرامج الكلاسيكو على قناة اون: ناصر ماهر اتظلم من حسام حسن ويستحق الانضمام للمنتخب واللاعب يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.
واضاف:ضيق الوقت هو اللي خلى حسام حسن يعلن لأن المباراة النهارده والمعسكر بكرا وإعلان القائمة لم يؤثر على اداء اللاعبين
وتابع: مينفعش نحط طاهر مع حسين الشحات وزيزو وبن شرقي والمقارنة بينهم ظالمة هناك فارق كبير في الإمكانيات.
وأردف: جراديشار اقل من الاهلي بمراحل وأعتقد لا بد من رحيله خلال الفترة المقبلة