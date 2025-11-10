نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مصر تواجه إنجلترا اليوم.. «الفراعنة الصغار» يحسمون التأهل لدور الـ32 بكأس العالم للناشئين في المقال التالي

يقدم «بوابة دوت الخليج» خدمة متابعة مباشرة لمباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ضد منتخب إنجلترا، اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا. تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع مجانًا عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، لتتيح للجماهير المصرية مشاهدة اللقاء بجودة عالية ودون تقطيع.

يدخل منتخب مصر اللقاء متصدرًا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على هايتي في الجولة الأولى والتعادل مع فنزويلا في الجولة الثانية، بينما يسعى منتخب إنجلترا لتحقيق نتيجة إيجابية لإحياء آماله في التأهل للدور التالي بعد خسارته أمام فنزويلا وفوزه على هايتي.

وحسم «الفراعنة الصغار» تأهلهم رسميًا إلى دور الـ32 من البطولة، سواء بالفوز أو التعادل أو حتى الخسارة واحتلال المركز الثالث في مجموعتهم، حيث ضمن مصر موقعه ضمن أفضل 8 منتخبات حصدت المركز الثالث من بين المجموعات الـ12 المشاركة، متفوقًا على منتخبات مثل إندونيسيا، كوستاريكا، قطر، المغرب وتونس.

وتضم قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة 27 لاعبًا، موزعين بين حراسة المرمى، خط الدفاع، خط الوسط، والهجوم، بقيادة حارس المرمى عمر عبدالعزيز ولاعبي الهجوم حمزة عبد الكريم وزياد أيوب.

كما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة البرازيلي زانوفيلي باولو حكمًا للساحة، ويعاونه أوليفيرا نايلون وليما لواندرسون، فيما يتولى فيجار فرناندو مهمة الحكم الرابع وباوليت كارلوس كحكم احتياطي.

تشكيلة المنتخب الإنجليزي وأبرز أرقامه

يأتي منتخب إنجلترا لهذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على هايتي 8-0 في الجولة الثانية، رغم خسارته المفاجئة أمام فنزويلا 3-0 في الجولة الأولى.

ويعد الفريق الإنجليزي من أقوى الفرق في البطولة، ويملك لاعبين مميزين قادرين على قلب الموازين، ما يجعل مباراة الغد مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.