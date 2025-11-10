نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجلترا تكتسح مصر بثلاثية نظيفة في كأس العالم للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب مصر للناشئين، هزيمة قاسية غلى يد تظيره المنتخب الإنجليزي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما.

أحداث مباراة مصر ضد إنجلترا في بطولة كأس العالم للناشئين

سجل في الدقيقة 14 اللاعب ريجان هيسكي الهدف الأول لصالح منتخب إنجلترا، عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك حارس منتخب مصر.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم المنتخب الإنجليزي على المصري بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف ريجان هيسكي مهاجم منتخب إنجلترا الهدف الثاني في الدقيقة 55 بأسيست من بارنيت.

وأهدر ريجان هيسكي ركلة جزاء لصالح إنجلترا في الدقيقة 64 من الشوط الثاني.

ثم نجح هاريسون مايلز نجم منتخب إنجلترا، في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.