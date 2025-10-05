الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى الكثير من السيدات والفتيات إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية والاعتماد على المنتجات الطبيعية بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يزداد البحث عن طرق فعّالة للتخلص من رائحة العرق خاصة في منطقة تحت الإبط، دون التسبب في اسمرار الجلد أو تهيجه، ومع ارتفاع أسعار مزيلات العرق التجارية واحتوائها على مواد حافظة قد تؤثر سلبًا على البشرة، أصبح الاتجاه إلى تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل من أكثر الحلول العملية والاقتصادية، وفيما يلي نقدم لكم مجموعة من الوصفات المجربة بمواد طبيعية 100%.

"مش هتشتري مزيل عرق تاني"..سر مزيل العرق الطبيعي اللي بيخلي ريحتك فل طول اليوم ومن غير ما يسمر

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الشبة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

5 قطرات من المسك الأبيض.

الطريقة:

يتم خلط جميع المكونات جيدًا ثم وضعها على نار هادئة حتى يتماسك الخليط، بعد ذلك يُحفظ في علبة نظيفة داخل الثلاجة، ويُستخدم بعد الاستحمام مباشرةً للحصول على نتائج واضحة.

الوصفة الثانية: مزيل العرق باللافندر والزيوت الطبيعية

المكونات:

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

5 قطرات من زيت اللافندر.

5 قطرات من زيت النعناع.

ملعقة صغيرة من زيت خشب الصندل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

كبسولة فيتامين E.

رشة من الخميرة الفورية.

مضاد للفطريات من الصيدلية (كمية بسيطة).

الطريقة:

يتم خلط جميع المكونات حتى يتجانس الخليط، ثم يوضع في علبة محكمة الإغلاق ويُستخدم يوميًا، حيث يمنح رائحة عطرة وانتعاشًا يدوم طويلًا.

الوصفة الثالثة: مزيل العرق بزبدة الشيا

المكونات:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

الطريقة:

تُمزج المكونات معًا حتى يصبح الخليط متماسكًا، ثم يُحفظ في علبة نظيفة ويُستخدم بشكل يومي، هذه الوصفة لا تقتصر على إزالة رائحة العرق فقط، بل تعمل أيضًا على تطيب البشرة ومنحها نعومة كالحرير.