مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025.. قمة سعودية مالية في كأس العالم للناشئين.. يشهد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في دولة قطر، حيث تتواصل المنافسات في دور المجموعات وسط أجواء حماسية ورغبة قوية من المنتخبات في حجز بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومن أبرز مباريات اليوم، اللقاء المنتظر بين منتخب السعودية للناشئين ونظيره المالي، في مواجهة حاسمة لتحديد مصير التأهل، إذ يسعى الأخضر الصغير لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في بلوغ دور الـ32 بعد أداء قوي في الجولات الماضية.

مباريات كأس العالم للناشئين اليوم

تُقام اليوم عدة مباريات مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث يلتقي منتخب تشيلي مع كندا في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS XTRA 3.



وفي التوقيت نفسه، يصطدم منتخب أوغندا بنظيره الفرنسي على شاشة beIN SPORTS XTRA 2، بينما يخوض منتخب أوزبكستان مواجهة صعبة أمام بنما على قناة beIN SPORTS XTRA 4.

وفي الثالثة والنصف عصرًا، يلتقي منتخب آيرلندا مع باراجواي عبر beIN SPORTS XTRA 1، تليها مباراة بوركينا فاسو ضد طاجيكستان عند الساعة 4:45 مساءً على beIN SPORTS XTRA 3، بالتزامن مع مواجهة جمهورية التشيك والولايات المتحدة الأمريكية على beIN SPORTS XTRA 2.

السعودية تواجه مالي في لقاء الحسم

وتختتم مواجهات اليوم بقمتين مثيرتين، أبرزها مباراة السعودية ومالي التي تُقام في تمام الساعة 5:45 مساءً على قناة beIN SPORTS المفتوحة، حيث يأمل المنتخب السعودي في مواصلة عروضه المميزة وتحقيق الفوز الذي يضمن له العبور إلى الدور التالي.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي منتخب نيوزيلندا مع النمسا على قناة beIN SPORTS XTRA 1، في مواجهة لا تقل أهمية عن سابقتها.

وتُعد هذه الجولة محطة مفصلية للعديد من المنتخبات التي تبحث عن بطاقة التأهل، مما يعد الجماهير بيوم كروي حافل بالإثارة والتشويق في ملاعب قطر.