نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر مباراة السعودية ومالي في كأس العالم للشباب مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر السعودية ومالي في كأس العالم تحت 17 عامًا اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

يستعد المنتخب السعودي للناشئين لمواجهة قوية أمام منتخب مالي اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي تُقام على ملعب أكاديمية أسباير – ملعب منصور مفتاح رقم 7 في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و3:45 مساءً بتوقيت غرينتش.

تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة وقناة الكأس 3HD.

يعلق على اللقاء عبدالله الغامدي على قناة بي إن سبورتس، وسمير المعيرفي عبر الكأس 3HD.

طاقم التحكيم

يقود اللقاء الحكم الهولندي ساندر فان دير إييك، أحد أبرز حكام النخبة في أوروبا.

وضع المنتخب السعودي قبل المباراة

يدخل الأخضر اللقاء بطموح التأهل إلى الدور التالي بعد نتائج متباينة في الجولتين الماضيتين.

خسر في الجولة الأولى أمام النمسا بنتيجة 0-1، ثم حقق فوزًا مثيرًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-2 بفضل هدف متأخر أعاد له الأمل في المنافسة على التأهل.

قوة منتخب مالي

منتخب مالي يدخل المباراة بثقة كبيرة بعد أداء قوي في البطولة الإفريقية وتألق في التصفيات.

حقق الفريق سبعة انتصارات في آخر عشر مباريات، أبرزها على النيجر (4-0) والغابون (3-0) وبوركينا فاسو (5-2).

في كأس العالم فاز على نيوزيلندا بثلاثية نظيفة بعد خسارته من المغرب (0-1).

يمتلك هجومًا قويًا سجل 19 هدفًا في آخر 6 مباريات، مما يجعله من أبرز المنتخبات الهجومية في البطولة.

فرص التأهل للمنتخب السعودي

يحتاج المنتخب السعودي للتعادل على الأقل لضمان التأهل من المركز الثاني في المجموعة.

أما في حال الخسارة، فسيدخل حسابات أفضل منتخبات المركز الثالث انتظارًا لنتائج المجموعات الأخرى.

نظام اللعب النظيف

في حال تساوي النقاط وفارق الأهداف، يتم الاحتكام إلى قاعدة اللعب النظيف.

تُخصم النقاط وفق الآتي:

نقطة عن كل بطاقة صفراء

3 نقاط عن البطاقة الحمراء الناتجة عن إنذارين

4 نقاط عن البطاقة الحمراء المباشرة

5 نقاط في حالة حصول اللاعب على إنذار ثم طرد مباشر في نفس اللقاء

أهمية المباراة

المواجهة تمثل اختبارًا حاسمًا للمنتخب السعودي الذي يسعى لتكرار إنجازه في نسخة 2019 بالوصول إلى الأدوار الإقصائية.

الفوز يضمن للأخضر التأهل مباشرة، فيما يراهن الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه خاصة بعد الأداء الجيد أمام نيوزيلندا.

رابط متابعة المباراة

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباراة السعودية ومالي عبر موقع بوابة دوت الخليج الرياضي أو من خلال القنوات الناقلة المذكورة أعلاه.