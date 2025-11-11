نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يقسو على 15 اجوستو الغيني بخماسية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مسار لكرة القدم النسائية فوزًا عريضًا على نظيره 15 اجوستو بطل غينيا الإستوائية بخماسية نظيفة في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات المقامة في مصر 2025.

و سجلت أهداف فريق مسار كلًا من ياسمين عبد العزيز هدفين وحسنات وأليس وحلا مصطفى كلًا من هما هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم بملعب رايت تو دريم في القاهرة.

و يقود فريق مسار فنيًا عبد الرحمن عايد مدير فني فريق مسار لكرة القدم النسائية ويطمح الفريق في كتابة تاريخ جديد بالتتويج بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية وخاصة وأن البطولة تقام على أرض مصر في نسختها الحالية.