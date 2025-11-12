سلطنة عمان تستضيف البطولة الدولية لكرة الطاولة «فئة ستار كونتندر»

بدء بيع تذاكر البطولة والانطلاقة 17 نوفمبر الجاري

أعلن الاتحاد العُماني لكرة الطاولة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، ومؤسسة كرة الطاولة العالمية (WTT) عن بدء بيع تذاكر الجماهير لحضور منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (فئة ستار كونتندر) لعام 2025 م والتي تستضيفها سلطنة عُمان في العاصمة مسقط للمرة الأولى خلال الفترة من 17 ولغاية 22 نوفمبر الجاري في الصالتين الرئيسية والفرعية بمجمّع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة تواجد أكثر من 300 مشارك من 32 دولة هي: الصين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل والصين تايبيه وكرواتيا والتشيك والدنمارك ومصر وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند وإيران وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ولوكسمبورج ونيجيريا وبولندا والبرتغال ورومانيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا وويلز واليمن، بالإضافة الى الدولة المستضيفة سلطنة عمان.

وتضم البطولة نخبة من أعلى المصنفين عالمياً، حيث تضم قائمة أبرز لاعبي فردي الرجال الخمسة الأوائل وهم: فيليكس لبرون (فرنسا)، داركو يوريتش (سلوفينيا)، لين يون-جو (الصين)، ألكسيس لبرون (فرنسا) ودانغ كيو (ألمانيا)، أما على مستوى فردي السيدات فتتصدر القائمة كل من:ساتسوكي أودو (اليابان)، هينا هاياتا (اليابان)، برناديت سوتش (رومانيا)، ميو ناجاساكي (اليابان) وتشنغج آي- تشنج (الصين تايبيه).

وتعد بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (فئة ستار كونتندر) لعام 2025 م من البطولات العالمية المرموقة ضمن أجندة مؤسسة كرة الطاولة والاتحاد الدولي لكرة الطاولة، حيث تشهد مشاركة أبرز نجوم اللعبة، مما يجعلها من أهم المحطات العالمية لعشاق كرة الطاولة، وتأتي استضافة سلطنة عمان لهذا الحدث الرياضي العالمي، تأكيداً للنجاحات السابقة عبر استضافة العديد من البطولات الدولية التنافسية والتي كان اخرها في مطلع شهر يناير المنصرم، الا أن هذه النسخة من البطولة ستكون مغايرة عن النسخ السابقة كونها تحمل فئة «ستار كونتدر» وتشهد تواجد كبار مصنفي العالم من الجنسين وتتضمن العديد من الاشتراطات واللوائح الدولية المختلفة عن البطولات الأخرى.

وكسب الاتحاد العماني لكرة الطاولة ثقة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وكذلك مؤسسة كرة الطاولة، لاستضافة هذا الحدث العالمي في العاصمة مسقط، تأكيداً لمكانة سلطنة عمان المتنامية على خارطة استضافة البطولات الدولية، إذ نظّم الاتحاد خلال الأعوام الماضية عدداً من الأحداث الرياضية الكبرى، من بينها بطولة العالم للرواد لكرة الطاولة في عام 2023، وتعد البطولة المقبلة حدثاً فريداً ينتظره عشاق اللعبة في سلطنة عمان والمنطقة ككل، حيث سيعيش الجمهور ستة أيام من المنافسة المثيرة تجمع نخبة أبطال العالم في أجواء رياضية استثنائية في قلب العاصمة مسقط.