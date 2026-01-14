الأزهر للفتوى الإلكترونية يواصل برامجه الفاعلة لبناء أسرة مستقرة وتعزيز التربية الإيجابية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:34 صباحاً -

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفي ظل الاهتمام ببناء الأسرة المصرية وتنمية وعيها التربوي والمجتمعي؛ نفّذ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مجموعة من البرامج التوعوية المتخصصة، خلال الأيام الماضية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز قيم التربية الإيجابية.

وشملت هذه الجهود تنفيذ مشروعي «التنشئة المتوازنة» و«تنمية الأسرة»، واللذين يستهدفان،ورفع الوعي بأسس التربية السليمة، والقدرة على مواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة.

ويهدف مشروع «التنشئة المتوازنة» إلى تعزيز دور الوالدين في التربية الإيجابية من خلال برامج تدريبية تمتد لثلاثة أيام، يشارك في كل برنامج منها خمس عشرة أسرة، ويتناول موضوعات من أبرزها: دور الأبوين في التنشئة السوية، وأثر استقرار الأسرة في بناء المجتمع وصقل الهوية، فضلًا عن مناقشة أهم التحديات الأسرية وسبل مواجهتها.

وقد أُقيمت هذه البرامج التدريبية في عدد من محافظات الجمهورية، من بينها: أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، الدقهلية، الوادي الجديد، الأقصر، الغربية، المنيا، مرسى مطروح، وقنا.

كما نُفِّذ مشروع «تنمية الأسرة» من خلال برنامجه للإرشاد الأسري لقاءات توعوية وورش عمل تناولت محاور متعددة، شملت: أسس اختيار الزوجين، وضوابط الخطبة، ومهارات التنشئة الأسرية السليمة، ورعاية الأبناء نفسيًّا وتربويًّا، وإصلاح الأسرة وأثره في الاستقرار المجتمعي، والتربية الروحية داخل البيت، إلى جانب التوعية بمخاطر سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإدمان الهواتف المحمولة.

وتؤكد هذه البرامج الدورَ الرياديَّ لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تنمية الوعي الأسري، وإعداد أسرة مصرية متماسكة قادرة على تنشئة أجيال واعية تسهم في نهضة المجتمع وحماية الوطن.