هند الضاوي: إسرائيل تحقق أهدافها فى غزة وتسعى لتأخير تشكيل قوات أممية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:34 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج حديث القاهرة، أن إسرائيل تختلق الذرائع من أجل الاستمرار في توجيه الضربات لقطاع غزة واستمرار الانتهاكات في القطاع، موضحة أن إسرائيل وقعت على خطة السلام في غزة؛ لأنها كانت مجبرة على هذا الاتفاق، وترامب أكد أنها إذا لم تتفاعل مع وقف الحرب فإن ذلك قد يؤثر على الدعم الأمريكي المتدفق لإسرائيل.

هدف الاحتلال من اتفاق غزة

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس، أن الاحتلال الإسرائيل حقق هدف استراتيجي من اتفاق غزة، حيث إنها حصلت على كافة الأسرى ورفات، ولم تكن قادرة على تحقيقه من خلال العمليات العسكرية، مؤكدة أنه يبقى الجزء الأخر والأهم بالنسبة لسكان قطاع غزة وهو تشكيل قوات دولية وأممية لمراقبة الأوضاع في القطاع والسيطرة الأمنية وانسحاب الاحتلال من كافة الخطوط في قطاع غزة.

مراحل اتفاق غزة

وشددت هند الضاوي على أن الاحتلال الإسرائيلي لا تتبنى هذه المرحلة من الاتفاق ولا تتمناها ولا ترغب فيها وتبذل كافة الجهود لتأخيرها، موضحة أن مصر دائمًا ما تؤكد على أن هذه المرحلة من الاتفاق لابد أن يتم البدء فيها، وهناك تواصل مصري حاليًا مع أمريكا من أجل العمل على تشكيل قوات أممية في يناير الجاري لقطع الطريق على إسرائيل، مضيفة: إسرائيل ترى أنها حققت هدف استراتيجي من خلال تدمير القطاع واحتلال أجزاء منه وهو تريد الاستمرار فيه، وتريد عرقلة وجود تشكيل قوات أممية في القطاع.