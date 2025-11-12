باريس ـ أ.ف.ب: لم يشارك لاعب الوسط إدواردو كامافينجا والمدافع الأيمن جول كونديه في التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا التي أُقيمت الثلاثاء في مركز كليرفونتين استعدادا لتصفيات كأس العالم لكرة القدم، وفقا لما أفاد به أحد صحافيي وكالة فرانس برس. وبهدف إراحتهما، غادر اللاعبان المجموعة عقب جلسة التوقيع للجماهير والتقاط الصور مع المشجعين الذين تابعوا الحصة التدريبية. وأوضح الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي أن اللاعبَين خاضا حصة جريٍ منفصلة برفقة أحد المعدّين البدنيين، في إطار استعداد «الديوك» لخوض آخر مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2026 أمام أوكرانيا الخميس في باريس، وأذربيجان الأحد في باكو.

