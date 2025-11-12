هوكي العامرات يحتفظ بلقب كأس جلالة السلطان للعام الثاني على التوالي

بفوزه المثير على أهلي سداب بركلات الترجيح

العامرات ـ من عبدالله الجرداني:

في أجواء نوفمبرية رياضية جميلة، تمكّن نادي العامرات من الاحتفاظ بلقب كأس جلالة السلطان للهوكي لعام 2025 في نسختها الـ 55، للمرة الثانية على التوالي، إثر فوزه على نادي أهلي سداب بضربات الجزاء الترجيحية 4 /‏‏ 2 بعدما انتهت المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل 4/‏‏4، في اللقاء النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب هوكي عمان بالعامرات مساء امس الأول، وبذلك حلّ أهلي سداب وصيفا، وجاء نادي صلالة في المركز الثالث.

رعى المباراة صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وأسرة الاتحاد العماني للهوكي ومحبي اللعبة، وبعد الختام قام صاحب السمو راعي المناسبة بمعيّة سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، والدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، ثم تكريم اللاعبين المميزين، حيث فاز بجائزة هداف المسابقة اللاعب جونج هيون جانج من نادي العامرات، وحصل على جائزة أفضل حارس اللاعب فهد النوفلي من نادي العامرات، وذهبت جائزة أفضل لاعب للاعب يونس النوفلي من نادي العامرات أيضا، بينما حصل على جائرة أفضل لاعب صاعد ميثم الوهيبي من نادي أهلي سداب، وقد حصل هؤلاء اللاعبون على هدية تذكارية ومكافأة مالية قدرها 100 ريال عماني.

مجريات المباراة

وبالعودة إلى مجريات اللقاء، فقد شهدت المباراة الإثارة والندية وصراعا بين الخبرة والطموح، بحضور جماهيري كبير، إذ بدأ اللقاء في الربع الأول بحذر لاكتشاف ما أعدّه الطرفان لبعضهما، وسرعان ما تحوّل إلى هجوم متكافئ برغبة كبيرة في تسجيل أول أهداف اللقاء، ليحصل العامرات على أوّل ركنيّة جزائية إلّا أن يقظة حارس أهلي سداب حالت دون تسجيل هدف، وتواصل اللعب سجالا في مجريات اللقاء متضمنا تمريرات هجومية وركنيات جزائية نقصتها التركيز واللمسات الأخيرة، لينتهي الربع الأول بالتعادل السلبي. وشهد الربع الثاني تسجيل ثلاثة أهداف، افتتحها أهلي سداب صاحب التاريخ العريق في اللعبة عبر اللاعب المحترف رشد الفزاري في الدقيقة 6، أتى الهدف بعد اضاعة فرصتين سابقتين لتكلل الفرصة الثالثة بهدف السبق، ولم يكد لاعبو أهلي سداب وجماهيره يلتقطون أنفاس الفرحة، إذ حصل العامرات على ضربة جزاء نفّذها الكوري جونج هيوت جانج متمكنا من معادلة النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط، ثم عاد العامرات للسيطرة والاستحواذ، وأضاف الهدف الثاني عن طريق اللاعب أوتام سينج في الدقيقة 10، واستمر الأداء المتميز للفريقين فيما تبقى من الوقت، وحاول أهلي سداب الضغط في الهجوم لإدراك التعادل، بينما حاول مدرّب العامرات محمد هوبيس تهدئة لاعبيه للمحافظة على النتيجة، لينتهي الربع الثاني بتقدم العامرات 2/‏‏1.

في الربع الثالث دخل أهلي سداب بعزيمة وإصرار باحثا عن هدف التعديل، وفي المقابل دخل العامرات بطموح لاعبيه لمضاعفة النتيجة أو المحافظة عليها، ليتمكن في بداية الربع الثالث من استغلال ركنية جزائية بخطة محكمة وإضافة الهدف الثالث عبر لمسة احترافية من لاليت كمار، وبعد محاولات من الأداء المنظّم والقوة الهجومية، استطاع أهلي سداب من تقليص الفارق واضافة الهدف الثاني عبر لاعبه بارديب سينج في الدقيقة 6، لينتهي الربع الثالث بتقدم العامرات 3/‏‏ 2. وفي الربع الرابع عاد أهلي سداب لمجريات المباراة ساعيا لاستعادة بريقه، واضعا نصب عينيه تعديل النتيجة، ليحصل في الدقائق الأولى على ركنيّة جزائية تمكن من خلالها من تعديل النتيجة للمرة الثانية بهدف التعادل عبر لاعبه رشد الفزاري لتصبح النتيجة 3/‏‏ 3، ثم عادت الإثارة والمتعة، وبسبب تدخل خاطئ حصل اللاعب المميز رشد الفزاري كابتن أهلي سداب على بطاقة صفراء منعته من مواصلة اللعب لمدة 10 دقائق احتسبها حكم المباراة، بعدها استغل العامرات النقص العددي لأهلي سداب وأصرّ لاعبوه على التقدم مما مكّنهم من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 10 عبر اللاعب أسامة رمضان، وفي نهاية الوقت حصل أهلي سداب على فرصة أخيرة من خلال ركنية جزائية سدد لمستها الأخيرة اللاعب بارديب سينج مسجلا هدف التعادل في آخر ثواني اللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل 4/‏‏ 4 ويلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية والتي ابتسمت لنادي العامرات بنتيجة 4 /‏‏2.

حكام المباراة

أدار المباراة النهائية الحكم الدولي البولندي لوكاس (حكم أول)، والحكم الدولي خميس البلوشي (حكم ثان)، ومحمود الحسني (حكم ثالث)، وحكم تقنية «الفار» الجنوب أفريقي ايريك، والحكم الفني فيصل البلوشي وحكم التوقيت علي حسين، أما حكم التسجيل عصام البلوشي، وحكم الاحتياط محمود الحسني، ومدير الحكام خليل البلوشي، ومدير المسابقة عبدالله الحراصي.

تشكيل الفريقين

وتكونّت تشكيلة لاعبي نادي أهلي سداب في المباراة النهائية من: أحمد القاسمي وأحمد الناعبي وألماس القاسمي وعامر المشاري وأسعد القاسمي وأسيل المعيني وحامد الفزاري وإبراهيم الفارسي وخالد الشيبي وميثم الوهيبي ومحمد العلوي ومهنا الحسني ورشد الفزاري وسند الفزاري وشافي الشاطري وطلال بيت هزيم ووقاص الكثيري ومحمد زامير وأسجيت سينج وبارديب سينج. بينما تكونت تشكيلة نادي العامرات من: عبدالله النوفلي وأحمد الفارسي وأحمد النوفلي وأيمن خاتم وأكرم عاشور وإلياس النوفلي والخضر النوفلي وفهد النوفلي وفيصل المعمري وفيصل اللون ومعاذ العتبي ومحمود عاشور ومحمد النوفلي وأسامة خميس نصيب وأسامة رمضان نصيب ويونس النوفلي وسامي اللون وجونج هيون جانج ولاليت كمار أوبادياي وأوتام سينج.