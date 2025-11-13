نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يجهّز عرضًا ضخمًا للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت الأندية الأوروبية الاستعداد مبكرًا لسوق الانتقالات الأولى لعام 2026، حيث يخطط عدد من الفرق الكبرى لتحركات قوية في الميركاتو المقبل. ومن بين أبرز الأسماء المطروحة حاليًا على طاولة المفاوضات، يبرز اسم البرتغالي فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان وبطل دوري أبطال أوروبا الأخير، والذي قد يكون على أعتاب الرحيل عن فريق المدرب لويس إنريكي.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن ريال مدريد يضع فيتينيا ضمن قائمة أولوياته في سوق الانتقالات المقبل، بناءً على رغبة مدربه تشابي ألونسو الذي يسعى لتجديد دماء الفريق بإضافة عناصر جديدة إلى خط الوسط. ووفقًا للمصادر ذاتها، قد تصل قيمة الصفقة المحتملة إلى 130 مليون يورو.

الصحف الإنجليزية أشارت بدورها إلى أن خروج اللاعب من باريس سان جيرمان لن يكون سهلًا أو رخيصًا، خاصة أن عقده مع النادي الباريسي يمتد حتى عام 2029، ما يمنح الإدارة الفرنسية موقفًا قويًا في أي مفاوضات.

إلى جانب ريال مدريد، أبدت أندية إنجليزية مثل آرسنال وليفربول، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي، اهتمامها بضم اللاعب، ما يجعل المنافسة على خدماته محتدمة.

ورغم التقارير التي تتحدث عن استعداد ريال مدريد لدفع المبلغ المطلوب، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من النادي الإسباني بشأن نواياه تجاه اللاعب. ومع اقتراب فتح باب الانتقالات، يتوقع أن تتكثف المفاوضات والعروض خلال الأسابيع المقبلة.

يُذكر أن فيتينيا، البالغ من العمر 25 عامًا، كان أحد العناصر الأساسية في تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال، مما يجعله هدفًا مغريًا لكبار أوروبا الباحثين عن تعزيز وسط الميدان.

