الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة
شن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن حملة الاحتلال التي بدأت منذ مساء أمس الأربعاء وحتى ظهر اليوم، شملت اعتقالات وتحقيقا ميدانيا، حيث تركزت في "دورا" بمحافظة الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم، قبل الإفراج عن غالبيتهم لاحقاً.
ونوه إلى أن عمليات الاعتقال رافقتها اقتحامات وتنكيلات واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج مجموعة من السياسات في مختلف المناطق التي يقتحمها، وأبرزها التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات في كافة المحافظات الفلسطينية.
وبلغت عدد حالات الاعتقال في الضّفة الغربية بعد حرب الإبادة في أكتوبر عام 2023 نحو 20 ألفا و500 حالة اعتقال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.