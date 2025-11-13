الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفةشن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات طالت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم أسرى سابقون.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن حملة الاحتلال التي بدأت منذ مساء أمس الأربعاء وحتى ظهر اليوم، شملت اعتقالات وتحقيقا ميدانيا، حيث تركزت في "دورا" بمحافظة الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم، قبل الإفراج عن غالبيتهم لاحقاً.

ونوه إلى أن عمليات الاعتقال رافقتها اقتحامات وتنكيلات واسعة، واعتداءات بحقّ المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج مجموعة من السياسات في مختلف المناطق التي يقتحمها، وأبرزها التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات في كافة المحافظات الفلسطينية.

وبلغت عدد حالات الاعتقال في الضّفة الغربية بعد حرب الإبادة في أكتوبر عام 2023 نحو 20 ألفا و500 حالة اعتقال.