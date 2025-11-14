نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر تابع لحظة بلحظة..منتخب مصر يواجه أوزبكستان في مباراة حاسمة بدورة العين الودية في المقال التالي

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات، ضمن منافسات دورة العين الودية، في إطار تحضيرات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية في المغرب المقرر إقامتها من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

تُقام دورة العين الودية في الإمارات بمشاركة 4 منتخبات هي مصر وأوزبكستان وإيران والرأس الأخضر حيث يواجه الفائز من لقاء مصر وأوزبكستان منتخب إيران الذي فاز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح وذلك في المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل.

تكتسب المباراة أهمية كبيرة لدي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن الذي يسعى للفوز والصعود للنهائي ومواجهة منتخب إيران المصنف رقم 21 عالميًا والفوز عليه سيساهم في حفاظ منتخب مصرعلى ترتيبه الحالي الـ32 عالميا أوالدخول ضمن أفضل 30 منتخبًا في العالم قبل إجراء قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

في المقابل تأهل منتخب أوزبكستان لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة بالمرحلة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب إيران بعد أن تساويا في رصيد 14 نقطة وحقق منتخب أوزبكستان 4 انتصارات وتعادل مرتين وفي المرحلة النهائية احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى وتأهل مع منتخب إيران بعد أن جمع 21 نقطة من 6 انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة فقط أمام قطر .

موعد مباراة مصر وأوزبكستان



تنطلق صافرة البداية في:

06:00 مساءً بتوقيت مصر

07:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت

08:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

أهمية المباراة والدورة



قناة أوزبكستان في كأس العالم



القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان



يمكن متابعة المباراة عبر قناة أون سبورت 1 مع التعليق الصوتي لمؤمن حسن، مع استوديو تحليلي يقدمه كريم خطاب ويستضيف محمد عمر وحسني عبدربه قبل المباراة وخلال الاستراحة بين الشوطين وبعد نهايتها. كما يمكن متابعة اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله.