استبعاد نجم منتخب إنجلترا من مواجهة ألبانيا للإصابة

أحمد جودة - القاهرة - استُبعد مارك غيهي، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، من مواجهة المنتخب الألباني، الأحد، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن مدافع كريستال بالاس غاب عن المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي على نظيره الصربي الخميس، بسبب إصابة في القدم، ولن يتعافى قبل المواجهة التي تُقام في تيرانا بالمجموعة الحادية عشرة.

وعاد اللاعب إلى النادي كي يستكمل العلاج، في محاولة لجعله جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراته أمام وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل.

ولم يستدع توماس توخيل، المدير الفني، بديلًا له، ولذلك سوف يتجه المنتخب الإنجليزي إلى ألبانيا بقائمة مكونة من 24 لاعبًا.

وذكر بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: «ترك مارك غيهي، لاعب كريستال بالاس، معسكر المنتخب، ولن يسافر مع الفريق لخوض مباراة ألبانيا، الأحد، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026».

وأضاف البيان: «انضم المدافع مع المنتخب في التدريبات بملعب توتنهام مطلع هذا الأسبوع، ولكنه عاد إلى ناديه لمواصلة إعادة التأهيل».

ويعني غياب غيهي أن إرزي كونسا، مدافع أستون فيلا، وجون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، يمكن أن يستمرا في بناء شراكتيهما، فيما يمكن أن يشارك دان بورن أو تريفوه تشالوباه، أو غاريل كوانساه إذا أراد توخيل أن يُجري تعديلات في المواجهة الأخيرة للفريق في التصفيات التي تعدّ بمثابة تحصيل حاصل.

ويسعى المنتخب الإنجليزي لإنهاء فترة التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث فاز بمبارياته السبع في التصفيات دون أن يستقبل أي هدف.