نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بلجيكا ضد كازاخستان في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، ايجابيا مع نظيره منتخب كازاخستان، بهدف لكل منهما، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

أهداف مباراة بلجيكا ضد كازاخستان في تصفيات كأس العالم

افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، داستان ساتابييف لصالح منتخب كازاخستان في مرمى منتخب بلجيكا.

وأدرك هانز فاناكان لاعب المنتخب البلجيكي هدف التعادل بعد تمريرة مميزة من تيموني كاستاني في الدقيقة 48.

