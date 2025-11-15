الرياضة

نتيجة وملخص أهداف مباراة بلجيكا ضد كازاخستان في تصفيات كأس العالم

أحمد جودة - القاهرة -  

تعادل منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، ايجابيا مع نظيره منتخب كازاخستان، بهدف لكل منهما، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

أهداف مباراة بلجيكا ضد كازاخستان في تصفيات كأس العالم 

افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، داستان ساتابييف لصالح منتخب كازاخستان في مرمى منتخب بلجيكا.

وأدرك هانز فاناكان لاعب المنتخب البلجيكي هدف التعادل بعد تمريرة مميزة من تيموني كاستاني في الدقيقة 48.
 

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

