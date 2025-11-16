نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام الأهلي والجيش الملكي تحت التهديد بسبب أزمة ملعب الرباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه نادي الجيش الملكي المغربي أزمة مفاجئة قبل صدامه المرتقب أمام الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 28 نوفمبر الجاري.

صدام الأهلي والجيش الملكي تحت التهديد بسبب أزمة ملعب الرباط

مصادر مغربية كشفت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رفض اعتماد ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط لاستضافة المواجهة، رغم كونه الملعب الرسمي للفريق المغربي. ويعود سبب الرفض إلى أن الملعب ضمن المنشآت التي يستعد الكاف لتسلمها مبكرًا تمهيدًا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام في المغرب خلال ديسمبر المقبل.

وتشير التقارير إلى أن إدارة الجيش الملكي تُجري محاولات مكثفة مع مسؤولي الكاف للحصول على استثناء يسمح بإقامة المباراة على الملعب نفسه قبل تسليمه رسميًا، على أن يتم استلامه فور انتهاء اللقاء. وفي حال عدم الموافقة، سيضطر النادي المغربي للبحث سريعًا عن ملعب بديل قبل موعد المواجهة.

في المقابل، يستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بعد راحة امتدت لخمسة أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري، استعدادًا لضربة البداية أمام شبيبة القبائل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

