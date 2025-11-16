نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك بـ "الواسطة".. وهذه وصيته لنا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد أدم محمد صبري، نجل الراحل نجم نادي الزمالك السابق، أنه كان دائما يطالبنا بأن نكون يد واحدة وبجانب بعض وهذه كانت وصيته.

وقال أدم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "والدي كان يرفض دخولنا نادي الزمالك بالواسطة وهو كان يعشق القلعة البيضاء ودائما كان يتحدث معنا عن ذكرياته مع النادي وقلبه كان على الفريق".

وأضاف: "الجميع كان يحبه لأنه لم يفتعل أي مشكلة مع أي شخص وكان محبوبا للغاية، وكان يشجع برشلونة".