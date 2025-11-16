الرياض - كتبت رنا صلاح - نال ماسون جرينوود لاعب مارسيليا جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لشهر أكتوبر، بعد تفوقه في التصويت على خواكين بانيتشيلي لاعب ستراسبورج، وسفيان ديوب لاعب نيس، ليواصل حضوره القوي مع فريقه هذا الموسم.

ماسون جرينوود يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي

وخلال شهر أكتوبر سجل جرينوود أربعة أهداف لصالح مارسيليا في مرمى لوهافر بالدوري الفرنسي، ليعزز مستواه اللافت بعدما تجاوز بداية صعبة للموسم، وتمكن من استعادة بريقه بشكل سريع مع الفريق الجنوبي.

ويقدم جرينوود أداءً مميزًا منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث شارك في 15 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى، ليؤكد قيمته الفنية في الخط الهجومي لمارسيليا.

وانضم اللاعب إلى مارسيليا مطلع الموسم الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد، ونجح في التتويج بجائزة هداف الدوري الفرنسي في موسمه الأول بعدما أحرز 21 هدفًا، ليصبح أحد أبرز العناصر المؤثرة في الفريق.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

ويواصل جرينوود تعزيز فرصه في المنافسة على الجوائز الفردية هذا الموسم.