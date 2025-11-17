نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدٍ متجدد.. منتخب مصر الثاني يصطدم بالجزائر اليوم بحثًا عن تأكيد التفوق قبل كأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الثاني لكرة القدم بقيادة المدرب حلمي طولان لخوض مواجهة ودية جديدة مع منتخب الجزائر اليوم الاثنين، في الرابعة عصرًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية للبطولة المرتقبة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر الشهر المقبل.

ويأتي هذا اللقاء بعد المواجهة الأولى بين الفريقين يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز منتخب مصر الثاني بنتيجة 3-2، ما يمنح الفراعنة دفعة معنوية قوية قبل المباراة الثانية التي تمثل فرصة لإثبات التفوق وتعزيز الانسجام الفني بين اللاعبين.

الفراعنة يسعون لتعزيز الانتصار

شهدت المباراة الأولى إثارة كبيرة، حيث تقدم منتخب الجزائر أولًا عبر هدف رائع من عادل بولبينة في الدقيقة 31، قبل أن يتمكن عماد الدين عزي من إدراك التعادل لمصر بطريقة عكسية بعد تمريرة عرضية من المهاجم محمد شريف في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل نسيم الغول هدفًا آخر للجزائر في الدقيقة 67، لكن سرعان ما تمكن رجب نبيل من تعديل النتيجة لمصر في الدقيقة 81 بضربة رأس بعد تمريرة متقنة من محمد النني، قبل أن يسجل حسام حسن هدف الفوز في الدقيقة 89 ليمنح الفريق الانتصار ويزيد من حماسة اللاعبين قبل مباراة اليوم.

تأتي مواجهة اليوم لتعزيز الروح القتالية لدى اللاعبين، وتصحيح أي أخطاء ظهرت في اللقاء الأول، مع تجربة استراتيجيات جديدة وتنويع الخطط التكتيكية في مختلف الخطوط، خصوصًا الدفاع والوسط، قبل التحديات الرسمية في البطولة العربية.

غيابات مؤثرة أمام الجزائر

يواجه منتخب مصر الثاني غيابات مؤثرة في مواجهة اليوم بسبب ارتباط لاعبي نادي بيراميدز بمباريات الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت مطلع ديسمبر، وهو ما يجبر الجهاز الفني على إعادة ترتيب الصفوف، واستدعاء بدلاء لتعويض النقص، بالإضافة إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب لإبراز قدراتهم وكسب الخبرة قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

وعلى الرغم من هذه الغيابات، ظهر اللاعبون الحاضرون بمستوى جيد في التدريبات الأخيرة، مؤكدين رغبتهم في تقديم أداء مشرف يطمئن الجماهير ويزيد من ثقة الجهاز الفني في قدراتهم على المشاركة في البطولة الكبرى.

اجتماعات فنية مكثفة قبل المباراة

حرص المدرب حلمي طولان على عقد عدة جلسات مع اللاعبين قبل مواجهة اليوم لمراجعة الأخطاء الفنية من المباراة الأولى، وشرح التكتيكات الجديدة التي سيتم تطبيقها، مع التركيز على تنظيم خطوط الدفاع، والتحرك السريع في وسط الملعب، والاستفادة من السرعات في الهجوم.

كما شدد طولان على أهمية الانضباط والالتزام بالتعليمات الفنية منذ صافرة البداية، مؤكدًا أن هذه المباراة الودية تحمل نفس قيمة المباريات الرسمية من حيث الجاهزية الذهنية والبدنية.

التشكيل المتوقع للفراعنة

من المتوقع أن تشهد المباراة أيضًا الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني لإعطاء الفرصة للعناصر الجديدة واختبار جاهزيتهم، بما يضمن وجود خيارات متعددة للمدرب قبل انطلاق البطولة.

أهمية المباراة في تحضيرات كأس العرب

تعد مباراة اليوم اختبارًا مهمًا لتقييم جاهزية منتخب مصر الثاني على جميع المستويات، الفنية والبدنية والنفسية، خاصة في ظل اقتراب موعد البطولة؛ كما تمثل فرصة لتطبيق التعليمات التكتيكية الجديدة، ومراقبة أداء اللاعبين في المواقف المختلفة داخل الملعب.

وتعتبر هذه المواجهة فرصة للاعبين الشباب لإظهار مهاراتهم وكسب ثقة الجهاز الفني، خصوصًا وأن البطولة العربية تتطلب تحضيرات دقيقة ومنافسة قوية بين المنتخبات العربية.

الجانب النفسي والتحدي الجماهيري

يستعد الفريق لمواجهة الجزائر بثقة كبيرة بعد الانتصار الأول، لكن المباراة تحمل تحديات نفسية، إذ يسعى كل فريق لإثبات التفوق في مباراة العودة.

كما يترقب الجمهور المصري بشغف أداء الفريق في استاد القاهرة الدولي، لا سيما بعد الأداء المشوق والمليء بالأهداف في اللقاء الأول، وسط أجواء حماسية تشجع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.