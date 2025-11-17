نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. منتخب مصر يتحدى كاب فيردى الليلة لحصد المركز الثالث فى دورة العين الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية وحاسمة في السادسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، عندما يلتقي مع نظيره منتخب كاب فيردى "الرأس الأخضر" في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات دورة العين الودية الدولية التي تستضيفها دولة الإمارات.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، باعتبارها فرصة مهمة للفراعنة لتصحيح الصورة بعد خسارة المباراة الأولى، والعودة إلى طريق الانتصارات قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

بث مباشر مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في دورة العين الودية

يقدم لكم «بوابة دوت الخليج الإلكترونية» تغطية بث مباشر لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي، مع تحديثات لحظية للأحداث والتحليل الفني واللحظات المهمة في المباراة، إلى جانب متابعة تشكيل الفريقين والبدلاء وتصريحات الجهاز الفني قبل وبعد اللقاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً على ملعب العين بالإمارات، وسط توقعات بمواجهة قوية بين الفريقين في ظل رغبة كل منهما في إنهاء الدورة بأفضل مركز ممكن.

الخسارة من أوزبكستان تضع الفراعنة أمام اختبار جديد

وكان منتخب مصر قد تعرض للهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام منتخب أوزبكستان بنتيجة (2-0)، وهي نتيجة أثارت تساؤلات كثيرة حول مستوى لاعبي المنتخب، خاصة في الشوط الأول.

أما المنتخب المنافس كاب فيردي، فقد خسر بدوره أمام منتخب إيران بركلات الترجيح، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الفراعنة على المركز الثالث.

هذه الخسارة وضعت الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أمام ضرورة إعادة تقييم الأداء وتصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية، خصوصًا في ظل قرب موعد بطولة الأمم الإفريقية، التي يطمح فيها المنتخب للظهور بصورة مشرفة.

حسام حسن يجتمع باللاعبين لتصحيح الأخطاء

عقد المدير الفني حسام حسن أكثر من جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني خلال الساعات الماضية، شاهد خلالها الفريق مباراة أوزبكستان كاملة لتحليل الأخطاء والوقوف على أسباب التراجع في الأداء، خاصة في بناء الهجمة والضغط على الخصم.

وطالب العميد اللاعبين بضرورة استعادة الروح القتالية والثقة، وتقديم أداء قوي أمام كاب فيردي اليوم، مؤكدًا أن الفوز مهم للغاية لطمأنة الجماهير المصرية قبل انطلاق بطولة إفريقيا.

وأكد حسام حسن خلال اجتماعاته أن نتائج المباريات الودية ليست الهدف الأول، وإنما الأهم هو التجهيز الفني والبدني وإيجاد أفضل توليفة للعناصر الأساسية والبدلاء.

عودة عمر مرموش والشناوي لقيادة الفراعنة

يشهد المنتخب اليوم عودة النجم عمر مرموش إلى التشكيل بعد غيابه عن اللقاء الماضي لظروف شخصية، بالإضافة إلى عودة الحارس المخضرم محمد الشناوي الذي حصل على راحة في المباراة الأولى.

في المقابل، يفتقد المنتخب عدة أسماء مؤثرة بسبب الإصابات، أبرزهم:

أحمد سيد زيزو

صلاح محسن

حمدي فتحي

كما يغيب النجم محمد صلاح بعد إعفائه من المشاركة في المباراة الودية.

هذه الغيابات دفعت الجهاز الفني لتجربة عناصر جديدة، وهو ما قد يمنح بعض اللاعبين فرصة ذهبية لإثبات أنفسهم قبل اختيار القائمة النهائية للبطولة الأفريقية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كاب فيردي

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – محمد حمدي – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – محمد شحاتة – مروان عثمان

خط الهجوم: عمر مرموش – محمود صابر – مصطفى محمد

ويعد هذا التشكيل الأقرب نظرًا للغيابات، مع احتمالية الدفع ببعض اللاعبين الجدد خلال مجريات المباراة.

تصريحات حسام حسن بعد الخسارة من أوزبكستان

أعرب حسام حسن عن حزنه الشديد بسبب الخسارة أمام أوزبكستان، مشيرًا إلى أن مستوى المنتخب في الشوط الثاني كان أفضل بكثير، وأن اللاعبين امتلكوا عدة فرص لم ينجحوا في ترجمتها لأهداف.

وأوضح أن الهدف من الدورة الودية هو تجهيز اللاعبين ومراجعة الأخطاء، خاصة مع كثرة الغيابات في اللقاء الماضي.

كما أشاد باللاعبين الجدد الذين شاركوا، مثل مروان عثمان ومحمود زلاكا، مؤكدًا أن أداءهم مبشر وسيكون لهم دور كبير في المستقبل.

أهمية مباراة اليوم للفراعنة قبل كأس أمم إفريقيا

تمثل مباراة اليوم خطوة مهمة في طريق الإعداد لبطولة أمم إفريقيا المغرب 2025، التي يدخلها المنتخب بطموحات عالية بعد تعيين جهاز فني جديد يقوده حسام حسن.

ولا تسعى الجماهير المصرية فقط للفوز، بل تتطلع لرؤية أداء مقنع وتناغم بين اللاعبين يعكس القدرة على المنافسة بقوة في البطولة القارية.