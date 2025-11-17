نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة مالية تهدد الإسماعيلي.. بسبب كارميلو وحظر تسجيل اللاعبين من فيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الإسماعيلي تحركاته لحل أزمة اللاعب البوليفي كارميلو، التي تسببت في إيقاف قيد النادي للمرة الخامسة، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة. وقد كشف مصدر مسؤول بالنادي أن إدارة الإسماعيلي تواصلت مع محامي اللاعب لترتيب جلسة تفاوضية لتسوية المبالغ المستحقة قبل الموعد النهائي المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعقد الدكتور طارق رحمي، رئيس النادي، اجتماعًا داخل مقر الإسماعيلي لمناقشة خطوات إنهاء الأزمة، فيما يجري إعداد طلب رسمي للحصول على حيثيات قرار العقوبة تمهيدًا للطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية، في حال استمرار الخلاف.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي "فيفا" قد أصدرت قرارًا بإلزام النادي بسداد مستحقات اللاعب التي تبلغ نحو 389 ألف دولار، مع إضافة فوائد تأخير سنوية بنسبة 18%، وعقوبة تأخير قدرها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى غرامة 20 ألف فرنك سويسري للفيفا، ليصل إجمالي المبالغ المطلوبة إلى نحو 550 ألف دولار.

وينص القرار على فرض حظر كامل على تسجيل اللاعبين محليًا ودوليًا حتى سداد المستحقات بالكامل، مع مهلة تنتهي في 24 ديسمبر 2025، وعندها سيتم خصم 6 نقاط تلقائيًا، مع إمكانية تصاعد العقوبات لتصل إلى الهبوط في حال استمرار التأخير.

ويهدف النادي من وراء هذه التسوية إلى تفادي تكرار العقوبات والتأثير السلبي على الفريق، خصوصًا مع اقتراب موسم الانتقالات، بما يضمن استمرار الفريق في المنافسات دون قيود على التعاقدات الجديدة.

الإسماعيلي أمام تحدي كبير في الأيام المقبلة لإنهاء أزمة اللاعب كارميلو، فإدارة النادي مطالبة بالتحرك بسرعة لتسوية المستحقات المالية قبل انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. نجاح النادي في هذه التسوية لن يقتصر على تجنب العقوبات المالية والغرامات، بل سيحدد أيضًا إمكانية تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا، ويضمن استقرار الفريق الفني قبل انطلاق الموسم الجديد. أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى تفاقم العقوبات، بما في ذلك خصم النقاط أو حتى احتمالية الهبوط، ما يجعل الفترة القادمة حاسمة لإعادة الإسماعيلي إلى مساره الطبيعي في المنافسات المحلية والدولية.

