الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار الجماهير العربية والآسيوية نحو القمة الكروية المرتقبة التي تجمع بين منتخب العراق ونظيره منتخب الإمارات، في إطار منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتأتي هذه المواجهة الحاسمة وسط اهتمام كبير من محبي “أسود الرافدين” و”الأبيض الإماراتي”، نظرًا لأهمية اللقاء وما يحمله من طابع تنافسي قوي قد يحدد مسار المنتخبين في التصفيات.

iraq vs uae: معلق مباراة العراق ضد الإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

مباراة العراق والإمارات.. مواجهة عربية لا تقبل القسمة

يخوض المنتخب العراقي المواجهة بدافع الفوز واستثمار الدعم الجماهيري الكبير المتوقع في ملعب مدينة البصرة الرياضية، حيث يأمل الفريق في تقديم أداء قوي ومواصلة مشواره نحو بطاقة التأهل.

في المقابل، يدخل منتخب الإمارات المباراة تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو الذي يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تضمن للأبيض العبور إلى الملحق النهائي، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة.

وكانت مباراة الذهاب في أبوظبي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ما يزيد من أهمية لقاء الإياب ويضع ضغطًا مضاعفًا على الطرفين.

موقف المنتخبين في التصفيات

منتخب العراق: يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف منتخب السعودية.

منتخب الإمارات: يأتي وصيفًا في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط خلف المنتخب القطري.

هذا التقارب في المستويات يعزز من طابع الإثارة، ويجعل المباراة مفصلية بالنسبة للطرفين.

موعد مباراة العراق والإمارات

تقام المباراة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 في المواعيد التالية:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت بغداد والدوحة

8:00 مساءً بتوقيت الإمارات

ويستضيف ملعب مدينة البصرة الرياضية المواجهة، وسط حضور جماهيري ضخم متوقع دعمًا لأسود الرافدين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

يمكن متابعة المباراة عبر البث المشفر من خلال:

قناة beIN SPORTS HD 2

قناة Alkass Six HD ضمن شبكة قنوات الكأس الرياضية

وتوفر القناتان تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة.

البث المباشر عبر الإنترنت

تتوفر المباراة أيضًا عبر تطبيق:

TOD: الناقل الرقمي الرسمي لبث مباريات التصفيات، ويمكن تشغيله عبر الهواتف أو شاشات العرض الذكية.

معلق المباراة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات المباراة إلى المعلق حسن العيدروس، نظرًا لخبرته في تغطية المباريات الكبرى على الساحة العربية.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: زيد تسحين – أكام هاشم – حسين حيدر – ميرخاس دوسكي

الوسط: أمير العماري – علي جاسم – إيمار شير – حسين جبار

الهجوم: عمار حسين – مهند علي

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: علاء الدين زهير – روبن فيليب – ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا

الوسط: حارب عبدالله – يحيى نادر – عبدالله رمضان

الهجوم: سلطان عادل – لوان بيريرا – نيكولاس خيمينيز

تتجه كل الأنظار نحو هذه المواجهة العربية القوية التي ستحدد الطرف المتأهل نحو المرحلة النهائية من ملحق آسيا المؤهل للمونديال.

ومع تقارب المستوى الفني وإصرار كلا المنتخبين على بلوغ كأس العالم، تبقى تفاصيل المباراة ودقائقها الأخيرة هي الفيصل في تحديد هوية الفريق الذي سيواصل الحلم العالمي.