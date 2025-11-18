Oman vs Ivory Coast.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة عمان ضد ساحل العاج اليوم في الودية التحضيرية 2025 وجميع

الرياض - كتبت رنا صلاح - يخوض منتخب ساحل العاج مواجهة ودية اليوم أمام منتخب عمان، ضمن فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، في لقاء يسعى من خلاله المنتخبان لاستعادة الانتصارات وطمأنة جماهيرهما، بعد الخسارة الأخيرة للأفيال أمام السعودية بنتيجة (1-0).

ملعب المباراة والتوقيت

تُقام المباراة على ملعب السيب بالعاصمة العمانية مسقط، وسط حضور جماهيري متوقع من مشجعي المنتخب العماني، الذين يترقبون مواجهة قوية أمام بطل إفريقيا السابق.

موعد انطلاق المباراة:

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة والمعلق

سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة عمان الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12130، مع التعليق الصوتي للمذيع أحمد الكعبي.

قائمة منتخب ساحل العاج لمواجهة عمان

حراس المرمى: يحيى فوفانا – محمد كونيه – ألبان لافون

خط الدفاع: إيمانويل أغبادو – كليمان أكبا – جيلا دووي – جان-فيليب غبامين – غيسلاين كونان – أوديلون كوسونو – سينالي ديوموندي – أرميل زوهوري

خط الوسط: ماهو دورجيليس – سيكو فوفانا – بارفيه جياجون – كريست إيناو أولاي – فرانك كيسي – إبراهيم سنغاري

خط الهجوم: عمر دياكيتي – أماد ديالو – جان-فيليب كراسو – إيفان غيسان – سيباستيان هالر – ريتشارد كونيه – بازومانا توري – بايو فكون

أهداف المباراة