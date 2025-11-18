نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iraq vs UAE يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة العراق والإمارات اليوم في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Iraq vs UAE: موعد مباراة العراق والإمارات اليوم، القنوات الناقلة، المعلق والتشكيل المتوقع — إياب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2026

تترقب الجماهير قمة عراقية-إماراتية في البصرة الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 لحسم بطاقة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026. تعرف على الموعد، القنوات الناقلة، المعلق، وتشكيل المنتخبين المتوقع.

تترقب الجماهير العربية مباراة قوية تجمع بين منتخب العراق ونظيره الإماراتي ضمن إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026. المباراة تحظى بأهمية خاصة لأنها تحسم هوية المتأهل إلى الملحق العالمي، بعد تعادل الذهاب 1-1 في أبوظبي.

التحضيرات والقراءة الفنية



يخوض منتخب العراق المباراة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في استاد مدينة البصرة الرياضية، تحت قيادة الجهاز الفني وبأمل استثمار خبرة عناصره في المباريات الحاسمة. في المقابل، يدخل منتخب الإمارات اللقاء بقيادة المدرب كوزمين أولاريو طامحًا إلى الفوز لإبقاء آماله حية في التأهل، مع الاعتماد على تماسك الخطوط وجرأة لاعبيه الهجومية.

الترتيب والسياق



العراق: وصيف المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف السعودية.

الإمارات: وصيف المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط خلف قطر.

لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، مما يجعل مواجهة الإياب حاسمة.

موعد المباراة والمكان



التاريخ: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

الملعب: استاد مدينة البصرة الرياضية

المواعيد المحلية: 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة | 7:00 مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد

القنوات الناقلة والبث الرسمي



القنوات التلفزيونية: beIN SPORTS HD (قناة beIN SPORTS HD 2 مشفر)؛ قناة الكأس Alkass Six HD (مشفر).

البث الالكتروني: منصة TOD التابعة لشبكة beIN (يتطلب تحميل التطبيق وتسجيل الدخول ومتابعة عبر الربط على التلفزيون).

المعلق



شبكة beIN SPORTS كلفت المعلق حسن العيدروس بتغطية اللقاء.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق (خطة 4-4-2)



حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: زيد تسحين – أكام هاشم – حسين حيدر – ميرخاس دوسكي

الوسط: أمير العماري – علي جاسم – إيمار شير – حسين جبار

الهجوم: عمار حسين – مهند علي

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات (خطة 4-3-3)



حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: علاء الدين زهير – روبن فيليب – ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا

الوسط: حارب عبدالله – يحيى نادر – عبدالله رمضان

الهجوم: سلطان عادل – لوان بيريرا – نيكولاس خيمينيز

خلاصة سريعة للتغطية



مواجهة البصرة تمثل يوم الحسم لكل الطرفين؛ العراق يبحث عن استغلال الدعم الجماهيري لحسم بطاقة الملحق العالمي، والإمارات لا بديل أمامه عن الفوز للخروج من الدور بفرصة المنافسة على التأهل. المتابعون مهتمون بقرارات المدربين والتبديلات التكتيكية التي قد تحسم اللقاء