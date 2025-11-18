نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة مباراة المغرب × أوغندا بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. المغرب يواجه أوغندا في مباراة ودية قوية استعدادًا لأمم إفريقيا 2025

تتجه أنظار الجماهير المغربية والعربية، مساء الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، نحو الملعب الكبير بطنجة، حيث يخوض منتخب المغرب مباراة ودية مهمة أمام منتخب أوغندا، ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

المباراة تأتي بعد فوز المغرب على موزمبيق بهدف نظيف، رغم الأداء الذي لم يرضِ الجماهير، ما جعل المدرب وليد الركراكي يبحث عن ظهور أكثر قوة أمام أوغندا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التاريخ: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

الملعب: الملعب الكبير بطنجة

صافرة البداية:

19:00 بتوقيت غرينيتش

21:00 بتوقيت القاهرة

20:00 بتوقيت الرباط

القناة الناقلة: الرياضية المغربية

البث متاح أيضًا عبر منصات القناة على مواقع التواصل.



أهمية المباراة لمنتخب المغرب

هذه الودية تمثل اختبارًا مهمًا للجاهزية البدنية والفنية، خصوصًا بعد عودة بعض اللاعبين المصابين، وظهور وجوه تألقت في الدوريات الأوروبية.

الركراكي يعتمد على المباراة لتجويد التكتيك قبل البطولة، وتجربة بدائل دفاعية بعد غياب نايف أكرد المصاب.

تحديات في قائمة المغرب

– غياب نايف أكرد للإصابة

– ضرورة زيادة الفاعلية الهجومية

– اختبار بدائل دفاعية مناسبة

– رغبة الجمهور في رؤية أداء قوي بعد مباراة موزمبيق

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: بدر بانون – محمد بنشرقي – رومان سايس – (بديل أكرد)

الوسط: حكيم زياش – أشرف حكيمي – يوسف النصيري – إدريس الصالحي

الهجوم: أيوب الكعبي – وليد الكرتي

أوغندا.. منافس لا يُستهان به

منتخب أوغندا يدخل اللقاء بهدف تطوير الأداء قبل تصفيات كأس العالم 2026.

يعتمد الفريق على اللاعبين البدنيين والتحولات الهجومية السريعة، كما أثبت قدرته على إحراج المنتخبات الكبرى في السنوات الأخيرة.

التشكيل المتوقع لمنتخب أوغندا

حراسة المرمى: دينيس أوني

الدفاع: مارتن أونغو – محمد أحمد – عبد الرحمن كابا – جيمس نكوندو

الوسط: عبد الله نكوي – جاكوب موكو – هارون كابيرا

الهجوم: لويس كوني – إيمانويل كابا – جورج سيبي

تاريخ مواجهات الفريقين

– آخر مواجهة ودية: المغرب فاز 2-1 عام 2022

– لقاء رسمي في تصفيات 2019: تعادل سلبي

– الإحصائيات ترجّح كفة المغرب

لكن أوغندا أظهرت تطورًا واضحًا دفاعيًا وهجوميًا مؤخرًا.

أجواء المباراة المتوقعة

الجماهير المغربية تستعد للحضور بأعداد كبيرة في ملعب طنجة

وتنتظر أداء هجومي أفضل، مع نتيجة مطمئنة قبل أمم إفريقيا.

ما بعد المباراة

التحليل الفني المنتظر يشمل:

– تقييم أداء اللاعبين

– رصد الحلول الدفاعية الجديدة

– تحليل الخطط التكتيكية

– متابعة حالة المصابين

– استنتاجات مهمة قبل البطولة القارية