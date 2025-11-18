نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معركة خطف يحيى زكريا تشتعل بين الأهلي وبيراميدز وسيراميكا رغم التجديد "خاص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من يحيى زكريا، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات اللاعب مع أكثر من نادٍ يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت المصادر في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الأيام الماضية، رغم إعلان غزل المحلة تجديد تعاقده معه لمدة 4 سنوات، تحسبًا لاقتراب رحيل ظهيره الأيسر محمد حمدي الذي يتفاوض بقوة مع النادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه.

كما أوضحت المصادر أن الأهلي وسيراميكا كليوباترا يجريان اتصالات جادة لضم يحيى زكريا لدعم الجبهة اليسرى، وهي أزمة يعاني منها الناديان ويسعيان لحلّها في أقرب ميركاتو.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، قد أعلن منذ أيام تجديد عقد اللاعب حتى عام 2029، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق ودعم الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال بجهود اللاعب والتزامه داخل الملعب، مؤكدًا أنه أحد العناصر الواعدة التي يعول عليها النادي في المستقبل القريب.