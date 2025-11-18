24 شوطا فـي سباقات الهجن الأهلية بولاية بركاء

بركاء ـ العُمانية : أقيمت بميدان الفليج لسباقات الهجن بولاية بركاء امس منافسات اليوم الثالث من أشواط المحطة الرابعة ضمن البرنامج السنوي لسباقات الهجن الأهلية لموسم 2025 - 2026 التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن. وقد خصصت منافسات لسن اللقايا أبكار بإقامة 9 أشواط لمسافة 5 كيلومترات و15 شوطًا لسن اللقايا أبكار وجعدان لمسافة 4 كيلومترات وجاءت النتائج على النحو التالي: ففي فئة اللقايا أبكار في الشوط الأول جاءت في المركز الأول الظبي لمالكها محسن بن علي الوهيبي، وفي الشوط الثاني نالت المركز الأول مخيفة لمالكها سالم بن سليم الوهيبي، وحصلت على المركز الأول في الشوط الثالث الذيبة لمالكها أحمد بن حمود الوهيبي، ونالت المركز الأول في الشوط الرابع مسيرة لمالكها حمود بن سلطان الغفيلي.

وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول أبعاد لمالكها علي بن راشد العمري، وحصلت على المركز الأول في الشوط السادس قصائد لمالكها خليفة بن هويدن المهري، ونالت المركز الأول في الشوط السابع عزايم لمالكها سيف بن مرهون المعمري، وفي الشوط الثامن جاءت في المركز الأول الريم لمالكها محمد بن حمود البلوشي ، وحصل على المركز الأول في الشوط التاسع ثمينة لمالكها خالد بن غدير الجحافي. وأما فئة اللقايا أبكار وجعدان لمسافة 4 كيلومترات، فجاءت في المركز الأول من الشوط الأول العين لمالكها سالم بن وني الغفيلي، وفي الشوط الثاني نال المركز الأول شيبوب لمالكه حمود بن الصغير الوهيبي، وحصلت على المركز الأول في الشوط الثالث التيبة لمالكها خليفة بن غدير الوهيبي، ونالت المركز الأول في الشوط الرابع حساس لمالكها سعيد بن مهنا الفزاري. وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول هملوله لمالكها عبدالله بن سعيد المخمري، وحصل على المركز الأول في الشوط السادس نبه لمالكه بدر بن ناصر الوهيبي، ونالت المركز الأول في الشوط السابع أنشودة لمالكها سعيد بن محمد الوهيبي، وفي الشوط الثامن جاء في المركز الأول مفوض لمالكه راشد بن عبيد الوهيبي، وحصلت على المركز الأول في الشوط التاسع إنذار لمالكها خالد بن عبيد البلوشي، ونالت المركز الأول في الشوط العاشر شاهين لمالكها سعيد بن عزيز الدرعي، وفازت بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر الدوحة لمالكها جمعة بن علي الربيعي.

أما الشوط الثاني عشر، ففاز بالمركز الأول ثمين لمالكه رامس بن حمد المبيحسي، وفي الشوط الثالث عشر جاءت في المركز الأول احتلال لمالكها سلطان بن حمد الجنيبي، وحصلت على المركز الأول في الشوط الرابع عشر مرهي لمالكه إبراهيم بن أحمد السعدي، ونال المركز الأول في الشوط الخامس عشر الذيب لمالكه عبدالله بن سعيد المخمزي.