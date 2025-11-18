نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب العراق والإمارات اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة منتخب العراق والإمارات اليوم بدون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم 2026

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب العراق والإمارات اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم 2026.. تترقب الجماهير العربية، وبالأخص داخل القارة الآسيوية، القمة المرتقبة التي تجمع بين منتخب العراق ونظيره الإماراتي في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة لعشاق المنتخبين لما تحمله من طابع عربي خالص، ونكهة آسيوية معتادة، تزيد من حدة التنافس وسخونة الأجواء داخل المستطيل الأخضر.

يحاول المنتخب العراقي مواصلة رحلته نحو المونديال، معتمدًا على خبرة لاعبيه وعاملي الأرض والجمهور داخل ملعب مدينة البصرة الرياضية، بينما يدخل منتخب الإمارات المواجهة وعينه على خطف بطاقة العبور نحو ملحق كأس العالم، مُستندًا إلى خبرة مديره الفني الروماني كوزمين أولاريو وكتيبة لاعبيه الموهوبين. وتأتي أهمية المباراة بعد مباراة الذهاب التي انتهت بتعادل إيجابي بين المنتخبين بهدف لكل منهما، مما يشعل مواجهة الإياب المرتقبة.

موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق مباراة العراق ضد الإمارات غدًا الثلاثاء، الموافق 18 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة.

ويستضيف ملعب مدينة البصرة الرياضية هذه المواجهة المصيرية ضمن منافسات ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات بث مباشر

يمكن لعشاق المنتخبين متابعة المباراة المرتقبة من خلال القنوات المشفرة التالية:

بي إن سبورتس القطرية

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2 قنوات الكاس القطرية

القناة الناقلة: Alkass Six HD

كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم، وذلك عبر تحميل التطبيق وربطه بشاشة التلفاز لعرض المباراة بجودة عالية.

معلق مباراة العراق والإمارات

يتولى التعليق على المباراة المذيع الرياضي حسن العيدروس، بتكليف من شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

تشكيلة منتخب العراق المتوقعة

المركز اللاعبين حراسة المرمى جلال حسن خط الدفاع زيد تسحين – أكام هاشم – حسين حيدر – ميرخاس دوسكي وسط الميدان أمير العماري – علي جاسم – إيمار شير – حسين جبار خط الهجوم عمار حسين – مهند علي

تشكيلة منتخب الإمارات المتوقعة

المركز اللاعبين حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع علاء الدين زهير – روبن فيليب – ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا وسط الميدان حارب عبدالله – يحيى نادر – عبدالله رمضان خط الهجوم سلطان عادل – لوان بيريرا – نيكولاس خيمينيز

أهمية المباراة في مشوار المنتخبين

يدخل منتخب العراق اللقاء وهو يحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف السعودية، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه فرصة مواصلة الطريق نحو المونديال.

وفي المقابل، يحتل منتخب الإمارات وصافة المجموعة الأولى خلف قطر برصيد 3 نقاط، ويطمح لتحقيق الفوز خارج الديار لضمان خطوة مهمة نحو التأهل إلى ملحق كأس العالم 2026.