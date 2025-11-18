الجمعة القادم انطلاق مهرجان الفروسية لولايات الداخلية بمشاركة 170 فارسا

احتفالا باليوم الوطني

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي:

تحتفل ولايات محافظة الداخلية الجمعة القادم باليوم الوطني لسلطنة عمان، من خلال مهرجان الفروسية والسباق الذي تنظمه جمعية بهلاء للفروسية تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية، وذلك بميدان الفروسية المجاور لسيح الشامخات، ويبدأ الحفل في الثالثة عصرًا.

ويأتي هذا المهرجان الكبير تجسيدًا لروح الولاء والانتماء وترسيخًا للأصالة العُمانية التي تحملها هذه الرياضة العريقة. ويشهد المهرجان مشاركة سبعين فارسًا يتنافسون في سبعة أشواط و100 فارس يشاركون في عروض الخيل وتحمل الاشواط مسميات مناطق أثرية ورمزية من ولاية بهلا، تعبيرًا عن ارتباط الفروسية بتاريخ الولاية وإرثها الحضاري. وقد أعلنت جمعية بهلا للفروسية اعتماد الأشواط السبعة وداعميها كما يلي: الشوط الأول ويحمل اسم بلدة جبرين بدعم من مكتب سعادة الشيخ عمر بن علي بن سليم الجنيبي عضو مجلس الشورى. الشوط الثاني ويحمل اسم بلدة الغافات وبدعم من بنك صحار. الشوط الثالث ويحمل اسم بلدة تنوف وبدعم من الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني. الشوط الرابع ويحمل اسم المحافظة، وهو مخصص لفرسان محافظة شمال وجنوب الشرقية. الشوط الخامس ويحمل اسم أهل البادية وبدعم من شركة الأوزون للمشاريع الهندسية لمالكها رجل الأعمال عبدالله بن علي الهاشمي. الشوط السادس شوط آثار بسياء وسلوت وبدعم من وزارة التراث والسياحة. الشوط السابع الشوط الرئيسي ويحمل مسمى واحة بهلاء الأثرية بدعم من المشايخ أولاد سالم بن خليفين الشكيلي. وتبلغ مسافة الأشواط الستة الأولى سبعمائة متر، فيما تبلغ مسافة شوط كأس النخبة ثمانمائة متر. ويحظى شوط النخبة للخيول العربية الأصيلة بجائزة خاصة تتمثل في سيف عربي أصيل يتنافس عليه عشرة فرسان من ولايات محافظة الداخلية.

ويتضمن المهرجان عرضة الخيل بمشاركة 100 فارس إلى جانب مهارات التقاط الأوتاد والرمي بالقوس، كما سيشهد الحفل إقامة عرضة للهجن الأصيلة وعرض للطيران الشراعي، وفنونًا شعبية وأهازيج وطنية وفن الرزحة الذي تشتهر به المحافظة. وتشارك لأول مرة فرقة فتح الخير من ولاية صور مقدمة فنونًا بحرية أصيلة تجسد تنوع التراث العُماني بين البر والبحر إلى جانب فرقة بهلاء للفنون الشعبية وفرقة باب الصباح للفنون الشعبية .