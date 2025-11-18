القدس المحتلة ـ دوت الخليج :
قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن المنظومة الأمنية في إسرائيل أوصت بشن حرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام.
تأتي هذه التقديرات في توقيت متزامن مع تعليقات حادة أدلى بها رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، حيث أكد استعداد الجيش لتنفيذ هجوم بري واسع في قطاع غزة إذا تلقى الأوامر بذلك.
وأوضح زامير: «بالتوازي مع العملية الجارية حاليا، إذا طلب منا، علينا أن نكون مستعدين للانتقال السريع إلى هجوم واسع للسيطرة على مناطق في قطاع غزة إلى ما وراء الجانب الآخر من الخط الأصفر».
وفي وقت سابق، اعترف الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار في لبنان ما أدى إلى إصابة عناصر من اليونيفيل جنوب لبنان. وزعم الجيش الاسرائيلي انه اغتال 3 من عناصر حزب الله في غارات متفرقة الاحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تلويح إسرائيلي بحرب على لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.