تلويح إسرائيلي بحرب على لبنان

القدس المحتلة ـ دوت الخليج :

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن المنظومة الأمنية في إسرائيل أوصت بشن حرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام.

تأتي هذه التقديرات في توقيت متزامن مع تعليقات حادة أدلى بها رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، حيث أكد استعداد الجيش لتنفيذ هجوم بري واسع في قطاع غزة إذا تلقى الأوامر بذلك.

وأوضح زامير: «بالتوازي مع العملية الجارية حاليا، إذا طلب منا، علينا أن نكون مستعدين للانتقال السريع إلى هجوم واسع للسيطرة على مناطق في قطاع غزة إلى ما وراء الجانب الآخر من الخط الأصفر».

وفي وقت سابق، اعترف الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار في لبنان ما أدى إلى إصابة عناصر من اليونيفيل جنوب لبنان. وزعم الجيش الاسرائيلي انه اغتال 3 من عناصر حزب الله في غارات متفرقة الاحد.