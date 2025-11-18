بولونيا ـ أ.ف.ب: أعلن الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنّف أول عالميا، انسحابه من الدور النهائي لكأس ديفيس لكرة المضرب في بولونيا بسبب إصابة في ساقه اليمنى. يأتي انسحاب ألكاراس قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة لبلاده أمام تشيكيا في الدور ربع النهائي. وقال ألكاراس في حسابه على أكس «أنا آسف جدا لإعلان أنني لن أستطيع اللعب»، موضحا أنه يعاني من «وذمة (...) في الساق اليمنى» تعرّض لها في المباراة النهائية لبطولة «ايه تي بي» الختامية أمام منافسه التقليدي الإيطالي يانيك سينر الأحد. وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الإسباني للعبة بأن ألكاراس انضم الاثنين إلى زملائه في بولونيا، حيث خضع للفحوصات الطبية التي أظهرت «إجهادا عضليا شديدا مع وذمة واضحة في أوتار الركبة اليمنى».

