منافسات قوية تشهدها فئة الفردي فـي كأس العالم للسنوكر

كتب - عبدالله الجرداني:

تصل بطولة كأس العالم للسنوكر المقامة في مسقط إلى محطتها الأهم اليوم، حيث تُختتم منافسات فئة الفردي بإقامة مباراتي نصف النهائي ثم النهائي الكبير الذي سيشهد تتويج بطل العالم 2025، بعد أربعة أيام من المنافسات المتواصلة، بدأت منذ دور المجموعات يوم السبت مرورًا بأدوار آخر 34 وآخر 32 يوم الاثنين، ثم مباريات آخر 32 وآخر 16 وربع النهائي يوم أمس الثلاثاء، تستعد صالة “أكتيف عُمان” بالجمعية العُمانية للسيارات لاستقبال اليوم الحاسم من البطولة، فيما تنطلق الخميس منافسات فئة الفرق التي ستستمر حتى 23 نوفمبر، لتفتح نافذة جديدة من الإثارة، وسط متابعة جماهيرية وإشادات دولية بالتنظيم العُماني.

وشهد دور الـ 32 من منافسات كأس العالم للسنوكر للرجال بمسقط مواجهات قوية وحاسمة، حيث واصل عدد من أبرز اللاعبين العالميين تألقهم في طريقهم نحو الأدوار النهائية. فقد نجح الأوكراني دينيس خميلِفسكِي في بلوغ دور الـ 16 بعد فوزه المستحق على البحريني خليل بوسيف بنتيجة ٣-٢ ، ليضرب موعدًا مع البولندي توماش سكالسكي الذي تأهل بدوره على حساب الأفغاني محمد نور زاي بنتيجة ٣-١ وفي أبرز لقاءات هذا الدور، تأهل الإماراتي محمد شهاب في واحدة من أبرز مباريات الدور بعد فوزه المستحق على الإيراني علي جراهكوزلو بنتيجة 3–2، في مباراة اتسمت بالقوة والتقارب في المستوى، ليواجه الإنجليزي هارفي تشاندلر الذي واصل أداءه القوي بعد تخطيه الماليزي ليم كوك ليونغ بنتيجة ٣-١. كما حافظ الهندي أديتيا ميهتا على حضوره المميز بفوزه على الصيني دونج زِيهاو بنتيجة ٣-٢، ليلاقي لاعب هونج كونج تشانج يوك كيو. وضمن الأوكراني ميخايلو لاركوف تأهله بعد فوزه على الإيراني سيافاش موزاياني بنتيجة ٣-١، ليواجه في الدور التالي أحد أبرز المرشحين لمواصلة المشوار.

كما واصل الباكستاني أسجد إقبال مشواره بثبات متجاوزًا الباكستاني حسين خان بنتيجة ٣-٠، ليواجه المصري مينا عوض الذي أقصى مواطنه محمد حسنين. بنتيجة ٣-١، وبلغ الهندي بريجيش داماني دور الـ 16 بعد فوزه على القطري أحمد سيف في مباراه قويه انهاها داماني بنتيجة ٣-٢، ليضرب موعدًا مع النجم الهندي الكبير بانكاج أدفاني الذي تأهل دون عناء. كما واصل لاعب هونغ كونغ تشاو هون مان تألقه بعد فوزه على القطري علي العبيدلي بنتيجة ٣-٠، ليواجه الصيني نانسن وان المتأهل بفوز واضح على الأفغاني محمد ريس سنزاهي بنتيجة ٣-١. وخطف الباكستاني محمد آصف بطاقة العبور بعد فوزه على اللاعب خالد كامالي بنتيجة ٣-٢، ليواجه الفرنسي نيكولا مورترُو الذي واصل مفاجآته وأقصى خصمه فونج واي بنتيجة ٣-٠ ليؤكد حضوره القوي في المنافسات.