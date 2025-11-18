«الإعلام» تنظم فعالية «إرث حضاري ممتد بين عمان والعالم»

مسقط ـ العُمانية: نظّمت وزارة الإعلام أمس بالمتحف الوطني فعالية (إرث حضاري ممتد بين عُمان والعالم) بمشاركة 59 إعلاميا يمثلون 20 دولة، بهدف إبراز العمق الحضاري والتاريخي لسلطنة عُمان والتركيز على أدوارها الراسخة في دعم التوجّهات والقضايا العالمية. وهدفت الفعالية إلى استعراض مسيرة عُمان التاريخية ومنجزاتها الحضارية، والتعريف بالقيم الأصيلة التي تميز الشخصية العُمانية وتؤكد رسوخ الدولة ومساهماتها الفاعلة في تعزيز المبادرات المشتركة وبناء جسور التواصل مع محيطها الإقليمي والدولي. وتضمنت الفعالية جلسة حوارية شملت ستة محاور رئيسة، تمثّلت في: العلاقات الدبلوماسية التاريخية، والتراث البحري والقطاع اللوجيستي، والانفتاح على العالم والتواصل الحضاري والتجاري والثقافي، إضافة إلى العلاقات التجارية التاريخية، ورمزية الهوية الترويجية لسلطنة عُمان ودلالاتها، والاستثمار في المواقع الأثرية في سلطنة عُمان وزنجبار، وما يجسده ذلك من إرث مشترك بين عُمان والعالم. شارك في الجلسة عددٌ من المختصين والأكاديميين والخبراء في مجالات التاريخ والدبلوماسية والتراث والاتصال الحضاري، إلى جانب ممثلي عدد من وسائل الإعلام الدولية، الذين قدّموا رؤى معمّقة حول المحاور المطروحة وأثرها في إبراز مكانة سلطنة عُمان على الساحة الإقليمية والدولية. وأعرب عبد المعطي أبو زيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات بجمهورية مصر العربية عن شكره لوزارة الإعلام على تنظيم هذه الفعالية، التي تذكّر العالم بتاريخ عُمان العريق وحضارتها المتجذرة، مشيرًا إلى أنّ حاضر سلطنة عُمان هو امتداد لماضيها العريق، حيث تعامل الشعب العُماني عبر التاريخ مع مختلف الحضارات انطلاقًا من قيمه العُمانية الأصيلة.جدير بالذكر أن الفعالية تتضمن زيارات للمشاركين لعدد من المعالم التاريخية والأثرية في سلطنة عُمان لمدة خمسة أيام منها: المتحف الوطني وسوق مطرح ودار الأوبرا السلطانية وزيارة لحارة البوسعيد بولاية أدم، ومتحف عُمان عبر الزمان وولاية نزوى وجولة بحرية في مسقط وزيارة لقلعة الميراني.