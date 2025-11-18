نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسود الأطلس في اختبار جدي.. ودية قوية تجمع المغرب وأوغندا في طنجة "رابط مباشر فعّال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، يستعد المنتخب المغربي لخوض محطة تحضيرية جديدة عندما يواجه نظيره الأوغندي على أرضية الملعب الكبير بطنجة. المباراة تأتي في توقيت حساس، إذ يسعى المدرب وليد الركراكي لتثبيت توليفته النهائية بعد سلسلة من الاختبارات التي أثارت الكثير من النقاش بين الجماهير، خصوصًا بعد الأداء الباهت أمام موزمبيق. ورغم الطابع الودي للقاء، إلا أن الضغط كبير على اللاعبين لإظهار شخصية قوية وطمأنة الجمهور المغربي قبل البطولة المنتظرة.

موعد المباراة والبث المباشر

التاريخ: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

الملعب: الملعب الكبير بطنجة

التوقيت:

20:00 بتوقيت المغرب

21:00 بتوقيت القاهرة

22:00 بتوقيت السعودية

البث: القناة الرياضية المغربية + المنصات الرقمية للقناة

تحضيرات المنتخب المغربي

يخوض المنتخب المغربي اللقاء وسط غياب مدافع وست هام نايف أكرد بسبب الإصابة، مما يدفع الجهاز الفني لتجريب حلول دفاعية مختلفة. ويركز الركراكي خلال هذه الودية على:

تصحيح مشاكل البناء من الخلف

زيادة الفعالية الهجومية

منح الفرصة للاعبين الجدد

ضبط التوازن بين الخطوط

إضافة إلى ذلك، يمثل اللقاء فرصة لإعادة الانسجام داخل الفريق بعد الانتقادات الأخيرة، وإظهار أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح قبل البطولة القارية.

خصم لا يُستهان به: المنتخب الأوغندي

المنتخب الأوغندي معروف بقوة لاعبيه البدنية واعتماده الهجمات السريعة المرتدة. ورغم الفوارق الفنية، فإن مثل هذه المواجهات كثيرًا ما تكون صعبة بسبب الإيقاع العالي الذي يفرضه المنتخب الضيف.

جدول مقارنة بين المنتخبين

العنصر المغرب أوغندا الجاهزية استعداد مباشر للبطولة تحضير للتصفيات القارية أبرز الغيابات نايف أكرد غيابات محدودة نقاط القوة المهارات – السرعة – الاستحواذ القوة البدنية – الارتداد السريع آخر مواجهة فوز المغرب 2-1 في 2022 خسارة ودية أمام المغرب الضغط الجماهيري مرتفع شبه منعدم

التشكيل المتوقع للمغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: بدر بانون – رومان سايس – محمد بنشرقي

الوسط: حكيم زياش – إدريس الصالحي – يوسف النصيري – أشرف حكيمي

الهجوم: أيوب الكعبي – وليد الكرتي

التشكيل المتوقع لأوغندا

حراسة المرمى: دينيس أوني

الدفاع: مارتن أونغو – عبد الرحمن كابا – محمد أحمد – جيمس نكوندو

الوسط: عبد الله نكوي – جاكوب موكو – هارون كابيرا

الهجوم: لويس كوني – جورج سيبي – إيمانويل كابا

أهمية اللقاء للمنتخبين

المباراة رغم كونها ودية، إلا أنّ قيمتها الفنية كبيرة:

اختبار النهج التكتيكي قبل كأس إفريقيا

رفع النسق البدني للاعبين

تقييم مستوى الجاهزية الذهنية

دراسة الأخطاء الدفاعية والهجومية

فرصة للجماهير لمتابعة المنتخب عن قرب

أجواء مرتقبة في طنجة

الملعب الكبير بطنجة سيشهد حضورًا جماهيريًا قويًا كالعادة، حيث يشتهر الجمهور المغربي بدعمه الكبير للمنتخب، خاصة في الفترات التحضيرية قبيل البطولات الكبرى.