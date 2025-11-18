نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا الرسمي أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب التركي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة إسبانيا ضد تركيا في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة إسبانيا ضد تركيا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “لا كارتوخا”، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب إسبانيا الرسمي أمام تركيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: يورينتي، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا.

الوسط: ميرينو، جارسيا، فابيان رويز.

وفي الهجوم: بينو، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.