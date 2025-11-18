نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب تركيا أمام إسبانيا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فينتشنزو مونتيلا المدير الفني لمنتخب تركيا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب الإسباني، في إطار منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم

موعد مباراة إسبانيا ضد تركيا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا ضد تركيا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “لا كارتوخا”، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب تركيا أمام إسبانيا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: ألتاي.

الدفاع: سيلك – ديميرال – كاجلار – باريز.

خط الوسط: كاهفيتش – كوكو – أوزكان.

خط الهجوم: أيدين – دينيز جول – كادويجلو.