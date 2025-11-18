نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر تونس اليوم.. مشاهدة مباراة تونس × البرازيل بث مباشر دون "تشفير" | مباراة ودية دولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة تونس والبرازيل اليوم والقنوات الناقلة.. ودية قوية استعدادًا لأمم إفريقيا وكأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب بيار موروا في مدينة ليل الفرنسية، حيث يلتقي منتخب تونس نظيره منتخب البرازيل مساء اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، في مواجهة ودية من العيار الثقيل ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

ويستعد منتخب تونس بقيادة سامي الطرابلسي لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب خلال شهري ديسمبر ويناير، بينما يخوض منتخب البرازيل بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذه المباراة في إطار تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل وتونس اليوم



تنطلق مباراة تونس والبرازيل الودية في المواعيد التالية:

9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد والكويت

11:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

المنتخب البرازيلي يدخل المباراة بعد فوزه في أولى مواجهاته الودية أمام منتخب السنغال بهدفين دون رد، بينما خاض منتخب تونس مباراتين وديتين مؤخرًا، تعادل في الأولى أمام موريتانيا 1-1، وحقق فوزًا مهمًا أمام الأردن بنتيجة 3-2.

غيابات مؤثرة في صفوف نسور قرطاج



ويعاني المنتخب التونسي من غياب 8 لاعبين بسبب مشاكل تتعلق بتأشيرة الدخول إلى فرنسا، أبرزهم:

علي معلول – محمد أمين بن حميدة – حمزة الجلاصي – أسامة الحدادي – عصام الجبالي.

مباراة تونس والبرازيل

القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل



تُنقل المباراة مباشرة عبر:

قناة أبوظبي الرياضية HD1 – تعليق: عامر عبدالله

القناة الوطنية 1 التونسية

تاريخ مواجهات تونس والبرازيل

تواجه المنتخبان على مدار التاريخ في عدد محدود من المباريات الودية، لكنها دائمًا كانت لقاءات مليئة بالإثارة والتكتيك العالي:

المواجهة الأولى: كانت عام 1998 في مباراة ودية، انتهت بفوز البرازيل 2-0.

المواجهة الثانية: عام 2002 ضمن بطولة ودية تحضيرية، فازت البرازيل 3-1 بعد مباراة قوية للنسور.

المواجهة الثالثة: عام 2018، مباراة ودية في قطر، انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وأظهرت تونس قدرتها على المنافسة أمام البرازيل.

وبذلك، تحتفظ البرازيل بسجل أفضل في المواجهات المباشرة، لكن كل مباراة جديدة تعتبر فرصة للنسور لتغيير المعادلة وإثبات قدرتهم على المنافسة أمام أحد أكبر المنتخبات العالمية.