نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشابي ألونسو: ريال مدريد لا يعرف العشوائية ويتمسّك بقيمه التاريخية دائمًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن هوية النادي الملكي ليست مجرد شعارات تُقال، بل هي منهج حياة يعيشه كل من ينتمي إلى الفريق، سواء كان لاعبًا أو مدربًا.

وقال ألونسو: "قيم ريال مدريد؟ بما أنني عشت هذه التجربة لاعبًا، وأعيشها اليوم كمدرب، فأنا أتمسّك بقيم هذا النادي بشكل طبيعي، لأن تاريخه يجب أن يُحترم.".

وأضاف المدير الفني للملكي: "هذا السعي الدائم نحو التميّز، وروح العطاء، والجهد الذي لا يمكن إنكاره داخل النادي، وعلى كل المستويات وليس فقط داخل الملعب.".

وأشار ألونسو إلى أن العمل داخل ريال مدريد لا يعرف العشوائية أو المصادفة، موضحًا: "في ريال مدريد، لا تُدار الأمور بطريقة عشوائية… وهذا ما يجب أن يفهمه الجميع.".

وتأتي تصريحات تشابي ضمن حديثه عن فلسفة النادي وأساليب العمل التي يعتمد عليها الجهاز الفني والإداري، مؤكدًا أن ما يميز ريال مدريد ليس فقط النتائج أو البطولات، بل الثقافة التي تُلزم الجميع ببذل أقصى مجهود يوميًا لتحقيق النجاح.