منتخب اليمن يستهل مشواره الآسيوي بالفوز
استهل المنتخب اليمني للناشئين مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم، بالفوز على مضيفه قيرغيزستان 2 - 0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
سجل هدفي الأحمر الصغير صابر سند في الدقيقة 56، وسيلان بشير في الدقيقة 87.
وحصد منتخب الناشئين أولى ثلاث نقاط في بنك المجموعة التي تضم اليمن إلى جانب منتخبات قيرغيزستان البلد المستضيف، غوام، كمبوديا، باكستان ولاوس، حيث يتأهل للنهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول فقط..
الفوز الثمين كان بمثابة محطة مهمة وانطلاقة حقيقية صوب النهائيات الآسيوية، باعتبار هذه المباراة الأهم كونها الأصعب على الورق مقارنة بالمنتخبات المنافسة.
ويخوض منتخبنا للناشئين لقاءه الثاني بعدٍ غد الإثنين أمام نظيره غوام، في مباراة يسعى الأحمر الصغير لإنجاز مهمة الثلاث النقاط والسير بخطى ثابتة نحو خطف بطاقة الصعود للمحفل الآسيوي الكبير.
